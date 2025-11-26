الصحة: فحص 6.1 مليون طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 6 ملايين و170 ألفًا و191 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية في مدارس الجمهورية منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) مع بداية العام الدراسي في 5 أكتوبر 2025 وحتى الآن.

المبادرة تستهدف جميع الطلاب المصريين وغير المصريين بالمرحلة الابتدائية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف جميع الطلاب المصريين وغير المصريين بالمرحلة الابتدائية في أكثر من 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة بجميع المحافظات، وتشمل قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن أمراض سوء التغذية، مع وضع خطة علاجية وتغذوية فورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الحالات المكتشفة يتم تحويلها فورًا إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج بالمجان، مع تسليم كل طالب «كارت متابعة» يضم بياناته الصحية لضمان المتابعة الدورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة، إلى مشاركة 2000 فريق طبي مدرب على أعلى معايير الفحص ومكافحة العدوى، مع تنفيذ المسح على مدار العام الدراسي لتجنب التكدس، وتوفير التثقيف الصحي للطلاب، والتوعية بالإجراءات الاحترازية لحماية صحتهم وتخصيص الخطين الساخنين 105 و106 للرد على استفسارات أولياء الأمور.

وأكدت الوزارة استمرار المبادرة طوال العام الدراسي لضمان الوصول إلى كل طالب وحماية جيل المستقبل صحيًا.

