12 عارضا من الفيوم يشاركون في معرض" إيد حكاية" بالغردقة

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن وحدة "أيادي مصر" بمحافظة الفيوم في فعاليات المعرض السنوي "إيد حكاية" للحرف اليدوية والتراثية، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعام الثاني على التوالي، وتشارك محافظة الفيوم بمنتجات من السجاد اليدوي، والكليم، والخوص، والفخار، والمشغولات اليدوية المتنوعة، قدمها 12 عارضًا من أبناء المحافظة.

فتح أسواق لمنتجات الحرف اليدوية

وأضاف محافظ الفيوم، أن مشاركة المحافظة في مثل هذه المعارض، يساعد في تنفيذ خطة وحدة "أيادي مصر" للتسويق ودعم الحرف اليدوية والتراثية، وفتح آفاق جديدة أمام الحرفيين للتواصل مع الأسواق المحلية والعالمية.

يذكر أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد افتتح فعاليات المعرض، الذي يقام بالتعاون مع الغرفة التجارية، والمجلس القومي للمرأة، ووحدة أيادي مصر بمحافظة البحر الأحمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.