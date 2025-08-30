السبت 30 أغسطس 2025
12 عارضا من الفيوم يشاركون في معرض" إيد حكاية" بالغردقة

 قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن وحدة "أيادي مصر" بمحافظة الفيوم في فعاليات المعرض السنوي "إيد حكاية" للحرف اليدوية والتراثية، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعام الثاني على التوالي، وتشارك محافظة الفيوم بمنتجات من السجاد اليدوي، والكليم، والخوص، والفخار، والمشغولات اليدوية المتنوعة، قدمها 12 عارضًا من أبناء المحافظة.

فتح أسواق لمنتجات الحرف اليدوية

 وأضاف محافظ الفيوم، أن مشاركة المحافظة في مثل هذه المعارض، يساعد في تنفيذ خطة وحدة "أيادي مصر" للتسويق ودعم الحرف اليدوية والتراثية، وفتح آفاق جديدة أمام الحرفيين للتواصل مع الأسواق المحلية والعالمية.

 

3 كليات بجامعة الفيوم تتأهل لمسابقة جائزة التميز الحكومي 2026

برنامج تدريبي لتأهيل المعلمين الجدد بالفيوم

 يذكر أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد افتتح فعاليات المعرض، الذي يقام بالتعاون مع الغرفة التجارية، والمجلس القومي للمرأة، ووحدة أيادي مصر بمحافظة البحر الأحمر.

