محافظ الفيوم يفتتح اليوم مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية والتراثية بحضور نجوم الفن

يفتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، اليوم الأربعاء، بحضور نجوم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الثاني لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، والمخرج الكبير علي بدرخان، والفنانة داليا مصطفى، والفنان أحمد مجدي، والفنان أحمد فتحي، والفنانة سلوى محمد علي، والسيناريست الدكتور مدحت العدل.

محتويات مهرجان الخزف والحرف اليدوية

ويضم مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية أجنحة لمنتجات الفخار والخزف والمشغول اليدوية، بالإضافة إلى معروضات المنسوجات اليدوية، والحلي التراثية، والتحف المصنعة يدويا، ويشارك في المعرض عدد كبير من الفنانين من قرية تونس وخارجها، ممن اشتهروا بقدرتهم على تحويل الطين إلى قطع فنية متقنة تربط بين الأصالة والحداثة.

رعاية المحافظة للمهرجان

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّ المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، في إطار الترويج السياحي للمحافظة، والحفاظ على هوية القرية، والاستغلال الأمثل لكل المقومات البيئية والطبيعية التي تتمتع بها، ما يعود بالنفع على مواطني الفيوم بوجه عام، وأبناء قرية تونس على وجه الخصوص.

يذكر أن المهرجان يعتبر فرصة للترويج السياحي للمحافظة، خاصة سياحة اليوم الواحد لقربها من القاهرة الكبرى، كما أن فاعليات المهرجان يواكبها فاعليات المهرجان الدولي للسينما ما يعطي زخما أكثر للمحافظة.

