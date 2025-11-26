ضبط 186 كيلو لحوم بلدى ومجمدات فاسدة فى أسواق أسوان (صور)

18 حجم الخط

شنت مديرية الطب البيطرى بأسوان حملة تفتيشية مكبرة، بتوجيهات مشددة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لضبط الأسواق حرصا على سلامة المواطنين، وأسفرت الحملة عن ظبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة قبل بيعها.

حملة تفتيشية فى أسواق أسوان

وخرجت الحملة بقيادة الدكتور جمعة مكى مدير الطب البيطرى فى أسوان، ضمن خطة الحملات المسائية التى تنفذها المديرية بهدف التفتيش وضبط الأسواق على مدار اليوم، واستهدفت أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحلات الأسماك و الفسيخ والملوحة، وتحت إشراف وتنسيق دكتور إبراهيم فتح الله مدير إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى، وشارك فى الحملة دكتور صلاح أحمد رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، ومفتشى مجلس مدينة أسوان.

أسفرت الحملة عن ضبط ٨٠ كجم لحوم بقرى و٦٥ كجم لحوم ضانى، و١٥ كجم لحوم بتلو،و٢١ كجم مصنعات لحوم،و٥كجم أسماك، بإجمالى مصبوطات ١٨٦ كجم،وكانت المخالفات عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكوميه ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والغش التجارى،وتم تحرير ٦ محاضر فى قسم أول أسوان، وتم التحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة وجار اتخاذ اللازم حيال المتهمين.

وتعد هذه الحملات ضمن خطة زمنية لمديرية الطب البيطرى لمراقبة الجودة وصلاح اللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم وأسواق اللحوم والأسماك والدواجن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.