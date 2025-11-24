الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة أسوان يتابع برامج التطوير الأكاديمي (صور)

اجتماع رئيس جامعة
اجتماع رئيس جامعة اسوان
18 حجم الخط

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات اجتماع مديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة، بحضور الدكتورة إيمان وجدي، مدير مركز ضمان الجودة، وفريق عمل المركز، في إطار متابعة خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري داخل الجامعة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الكليات مختلف الجهود المبذولة في تفعيل منظومة الجودة، بما في ذلك إنجازات المعايير المؤسسية والبرامجية، ومخرجات الدراسة الذاتية، إلى جانب عرض ملامح الخطة الاستراتيجية لكل كلية وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

 

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت: إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الأعمال والإنجازات وفق الخطة التنفيذية لمركز ضمان الجودة، والتي تتضمن جداول زمنية معلنة وملزمة لجميع الكليات، مشيدًا بالتقدم الملحوظ في أداء فرق الجودة والالتزام بمعايير الاعتماد الأكاديمي.

وفي ختام الاجتماع، وجّه القائم بأعمال رئيس الجامعة الشكر للحضور من مديري الوحدات وفريق مركز ضمان الجودة، مثمنًا جهودهم في تعزيز مكانة جامعة أسوان بين مؤسسات التعليم العالي،مؤكدا ان جامعة أسوان تحرص على تطوير منظومة الجودة بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري داخل الكليات. والمتابعة الدورية هي جزء أساسي من استراتيجيتنا لضمان الالتزام بمعايير الاعتماد وتحقيق التميز المؤسسي. وأثمّن جهود فرق الجودة وما يقومون به من عمل جاد يستحق الإشادة.

ومن ناحيتها قالت  الدكتورة إيمان وجدي مدير مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان: إن الاجتماع يعكس حرص مركز ضمان الجودة على دعم الكليات في استكمال متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي. وقد أظهر العرض المقدم من الوحدات تقدّمًا كبيرًا في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والدراسات الذاتية. ونسعى باستمرار إلى تعزيز التعاون لضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق رؤية الجامعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسوان كليات جامعة أسوان الدراسة الطلاب

مواد متعلقة

محافظ أسوان: التصالح في مخالفات البناء حماية لحقوق المواطنين

توجيهات من محافظ أسوان للمسئولين بالتدخل لتخفيف المعاناة عن أسرة بعد تعرض منزلها لحريق

نائب محافظ أسوان: الاحتفالية القادمة بتعامد الشمس ستكون ذات طابع رمضاني مميز (فيديو)

محافظ أسوان يفاجئ مستشفى المسلة لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل (صور)

الأكثر قراءة

انفجار بركاني هائل في إثيوبيا يثير الذعر، وتحذير من خطر شديد على الدول المجاورة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية