محافظ أسوان يشدد على عدم منع الطلاب المتأخرين من دخول مدارسهم

طلاب مدارس بأسوان

وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتحقيق الاستقرار الكامل للعملية التعليمية في مختلف مدارس المحافظة، وشدد على مسئولى التربية والتعليم، وخاصة مديري المدارس بعدم منع الطلاب والطالبات من دخول مدارسهم في حالة تأخرهم للحفاظ على سلامتهم، وعدم تعريضهم لأي حوادث أو قيامهم بأنشطة أخرى بعيدًا عن الهدف الأساسي وهو التعليم. 

استخدام الطرق التربوية 

 ووجه إلى إستخدام الطرق التربوية المتعددة فى عقاب الطلاب المتأخرين عن مواعيد طابور الصباح، مع إستدعاء أولياء الأمور إذا لزم ذلك فى حالة تكرار التأخير بعيدًا عن منعهم من دخول مدارسهم.

 ومن جانبه أكد محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد تم إرسال تعليمات مشددة لمديرى المدارس بشأن عدم حرمان الطلاب والطالبات من اليوم الدراسى فى حالة تأخرهم عن مواعيد فتح المدرسة وطابور الصباح لضمان السلامة المطلوبة لهم.

أوضح أن بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فقد تم حل مشكلة 42 معلما للدراسات الاجتماعية "تعيين حديث" بعد عقد اجتماع مع عائلات ومجلس أمناء الأباء وأعضاء نقابة كوم أمبو، وتم الإبقاء على المعلمين من خلال إلغاء ندبهم من إدارة كوم أمبو إلى إدارة إدفو وذلك لتحقيق الاستقرار المعيشى والمجتمعى لهم، وتخفيف مشقة السفر وأعباء التنقل عليهم، مع إعادة توزيعهم على مدارس الإدارة بما يخدم مصلحة العملية التعليمية بشكل عام.

