محافظ أسوان يبحث آليات تطوير منظومة إدارة الأصول الإستثمارية (صور)

قال اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إن تطوير آليات إدارة الأصول الاستثمارية ومنظومة الصيانة والتشغيل على مستوى المحافظة يعد خطوة هامة لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المحلية المتكاملة.

مشروع الدعم الفنى

وأضاف أن التعاون مع مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية يمثل دعمًا حقيقيًا للمحافظة خاصة فى مجال تحديث نظم العمل وتعزيز التكنولوجيا وتحسين آليات المتابعة والتقييم داخل الإدارات والأجهزة التنفيذية المعنية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور محمد فتحى مدير المشروع، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، بالإضافة إلى الدكتور مهاب الرفاعى، والمهندس أحمد شاكر استشاري إدارة الأصول، والدكتورة هبة مغيب استشارى الصيانة والتشغيل بالمشروع.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالتعاون المثمر والمتواصل بين المحافظة ومشروع الدعم الفنى ودور ذلك فى تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية وورش العمل التي تدعم تطوير الإدارة المحلية، لافتًا إلى أن تحديث منظومة إدارة الأصول سيساهم في رفع كفاءة تشغيل المشروعات القائمة ودعم مجالات التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة.

أوضح أن ضرورة إستخدام التكنولوجيا الحديثة وتحسين آليات التشبيك بين الجهات المعنية بما يساهم فى تسريع وتيرة العمل ورفع كفاءة الأداء فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وخلال اللقاء استعرض وفد مشروع الدعم الفنى خطة العمل الجارية والتي تشمل إعداد تحليل شامل للوضع الراهن لمنظومتى إدارة الأصول والصيانة، مع ربط نتائج التحليل بالخطة الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى وضع منظومة مؤسسية متطورة لإدارة الأصول الاستثمارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب إعداد دليل تفصيلي وبرنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين في إدارة الأصول والصيانة والتشغيل.

واشار الوفد الى القيام بعدد من الزيارات الميدانية وتنظيم ورش عمل تدريبية تستهدف الإدارات المختصة بإدارة الأصول والصيانة والتشغيل من أجل مناقشة الوضع الحالي وبحث مقترحات التطوير لتعزيز القدرات الإدارية والفنية للمسئولين والعاملين بالجهاز التنفيذي وذلك ضمن جهود وزارة التنمية المحلية لدعم اللامركزية وتنمية محافظات الصعيد، وفى مقدمتها محافظة أسوان.

