محافظ أسوان يتفقد الوحدة الصحية بغرب سهبل ويوجه باستكمال الأعمال المتبقية خلال شهر (صور)

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية داخل الوحدة الصحية بغرب سهيل، والتى تقع على مساحة 800 م2، وتم الانتهاء من أعمال تطويرها فى يوليو الماضى، ودخولها التشغيل التجريبى.

جولة محافظ أسوان

وخلال الجولة التى رافقه فيها نائبه المهندس عمرو لاشين، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والطبيعية.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الإنتهاء من تركيب كرسى الأسنان الجديد، مع نهو بعض الأعمال المتبقية من التجهيزات والفرش لتكون الوحدة جاهزة للتشغيل الفعلى الكامل خلال شهر، مشيرًا إلى أن تطوير الوحدة الصحية بغرب سهيل يمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة حيث تقدم خدمات متكاملة تشمل الكشف الطبى والفحوصات المختلفة، وخدمات تنظيم الأسرة، والتطعيمات والأمصال، إلى جانب متابعة الحمل، فضلًا عن تخصيص مكتب للصحة لتيسير الإجراءات والخدمات لأهالى غرب سهيل.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن وحدة غرب سهيل شهدت جهود مكثفة من أجل إعادة قبلة الحياة لها من جديدة لخدمة أكثر من 10 آلاف نسمة من الأهالى بما يضمن تشغيلها بكفاءة عالية وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل وحدة غرب سهيل حيث سيتم تنفيذ ذلك بشكل مفاجئ، مع العمل على سد أى احتياجات أو نواقص بها، تواكبًا مع تعليمات القيادة السياسية التى تضع صحة المواطن المصرى فى صدارة الأولويات، وأن أسوان ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز الخدمات الصحية وتوفير بيئة علاجية متكاملة تليق بأهالى هذه المحافظة العريقة.

