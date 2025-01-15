متى يمكن للرضع تناول فيتامين الحديد؟ الصحة تجيب

تحرص الأمهات على إعطاء الرضع فيتامينات ومكملات غذائية تساعد في بناء الجسم ونموهم، وتطرح الأمهات تساؤلات علي الأطباء وهي متى يمكن إعطاء المولود مكملات الحديد لمنع الإصابة بالأنيميا.

وقال المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة إن الرضع كاملي مدة الحمل 9 شهور يستخدمون مخزون الحديد الذي ولدوا به ويتلقون كميات إضافية من الحديد من حليب الأم خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم في عمر 6 أشهر تقريبًا.

موعد نفاذ فيتامين الحديد

وأشار إلى أنه تنفذ مخازن الحديد لدى الرضع بعد عمر 6 شهور لذا يجب أن يحصل الرضع على الأطعمة الغنية بالحديد وقد يوصى الطبيب بتناول مكمل حديد من هذا العمر.

و أكد أنه يجب أن يحصل الرضع ذو الوزن المنخفض عند الولادة على مكمل الحديد بمقدار ٢ - ٤ ملجم لكل كجم يوميا على هيئة نقط حديد على ان لا تتعدى أقصى جرعة ١٥ ملجم فاليوم بدءًا من الشهر الاول.

وأوضح أن الرضع الذين يتغذون على تركيبة حليب الأطفال حتى عمر 6 أشهر فيجب ان يتناولون تركيبة حليب مدعمة.

فيما حذرت الدكتورة می محمد ریاض، بوحدة التغذية الإكلينيكية بمستشفى أحمد ماهر التعليمي التابع لوزارة الصحة من شراء المنتجات الغذائية الجاهزة دون قراءة الملصقات المحتوية على أهم المعلومات الخاصة بالمنتج الغذائي.

وقالت إن العديد من المنتجات الغذائية تحمل عبارات مغرية مثل "خال من الدهون" أو "السكر"، إلا أنها تحتوي أيضا على أضرار صحية.

خالي من الكوليسترول

وأشارت إلى أن عبارة خال من الكوليسترول CHOLESTEROL قد يكون المنتج خاليًا من الكولسترول، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه صحي وقد يحتوي على دهون مشبعة أو دهون متحولة، والتي تؤثر على مستوى الكوليسترول في الجسم بشكل غير مباشر.

وأكدت ضرورة التحقق من محتوى الدهون.

مخبوز وليس مقليا

وأشارت أن المنتجات المدون عليها “مخبوز، وليس مقليا” حتى إذا كان المنتج مخبوزا بدلًا من أن يكون مقليا، فقد يتم تغطيته أو رشه بالدهون أثناء عملية التحضير لذلك، لا يجب الاقتصار على العنوان فقط، بل يجب التحقق من محتوى الدهون الكلي.

وأوضحت أن جملة “خال من السكر” هذا يعني أن المنتج خالي من السكر المضاف مثل السكروز أو جلوكوز، لكن قد يحتوي على محليات أخرى مثل الفركتوز، مما قد يؤثر على صحة الكبد.

وأشارت إلى ضرورة قراءة ملصق الحقائق الغذائية وهي ليست مجرد خطوة بسيطة، بل هي مفتاح لتحسين الصحة كما يجب الحرص دائمًا على قراءة الملصق بعناية لتكون على علم بما تتناوله وليكن الإنسان أكثر وعيًا واتخاذ قرارات غذائية أذكى.

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