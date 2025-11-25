جدل حول عودة نيكو باز إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الشتوية

18 حجم الخط

ازداد الغموض حول مستقبل اللاعب الأرجنتيني نيكو باز، لاعب ريال مدريد المعار إلى كومو الإيطالي، بعد صدور تقارير متناقضة بشأن إمكانية عودة اللاعب إلى الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وبحسب شبكة TyC Sports، فإن ريال مدريد سيقوم بتفعيل خيار إعادة شراء اللاعب في يناير، وقد تم بالفعل إبلاغ نيكو باز بهذا القرار، ما يشير إلى رغبة النادي في استعادته لدعم خط الوسط في النصف الثاني من الموسم.

من جانبه، نفى الصحفي جورجي بيكون بشكل قاطع هذه المعلومات، مؤكدًا أن ريال مدريد لا يستطيع تفعيل خيار إعادة الشراء في يناير، وأن البند يسمح بإعادة اللاعب فقط في الصيف وليس خلال الشتاء.

وأوضح المصدر ذاته أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار نهائي داخل ريال مدريد بشأن إعادة نيكو باز، وبذلك يستمر الغموض حول عودة نيكو باز، في وقت يبحث فيه النادي عن حلول لتعزيز وسط الملعب وسط ضغط المباريات في الدوري ودوري الأبطال.

وفي حال قرر النادي الملكي استعادة اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل، سيتعين عليه التوصل إلى اتفاق مع نادي كومو، مع العلم بأن ريال مدريد يحتفظ بحق إعادة شراء اللاعب في الصيف القادم مقابل نحو 10 ملايين يورو.

