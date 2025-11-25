دايوت أوباميكانو يورط بايرن ميونخ من أجل تجديد عقده

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
 كشفت تقارير صحفية، عن أن المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو وضع شرطًا أساسيًا من أجل الموافقة على تجديد عقده مع بايرن ميونخ، علمًا أن عقده ينتهي في الصيف.

وبحسب ما أوردته شبكة " سكاي ألمانيا " في تقرير لها، فإن المدافع الفرنسي صاحب ال27 عامًا، يطالب بإدراج بند يسمح له بالرحيل في العقد الجديد.

وأوضح المصدر أن النادي الألماني يواصل الضغط لتمديد عقد المدافع حتى عام 2030 أو 2031 في إطار خطة الحفاظ على ركائز خط الدفاع خلال السنوات المقبلة.

ويُعد أوباميكانو من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق البافاري، ما يجعل مسألة تمديد عقده أولوية للإدارة في المرحلة الحالية.

وأفادت الصحيفة  أن باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى ريال مدريد، يتنافسان على ضم نجم بايرن، ويتطلع كلا الناديين إلى ضم الدولي الفرنسي مجانًا في الصيف المقبل.

