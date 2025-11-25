موعد مباراة الهلال السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة

18 حجم الخط

يستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة الهلال السعودي ضد الشرطة العراقي في إطار لقاءات الجولة الخامسة، من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتصدر الهلال السعودي ترتيب مجموعته بـ 12 نقطة من 4 مباريات، بالفوز على الدحيل القطري، ناساف قرشي الأوزبكي، السد والغرافة القطريين.



فيما يقبع فريق الشرطة العراقي بالمركز الحادي عشر بنقطة من 4 مباريات، بتعادل مع السد، والخسارة من الغرافة القطري والاتحاد السعودي وتراكتور الإيراني.

وجمع الفريقان مباراة وحيدة فاز بها الهلال بخماسية دون رد، خلال مشاركات الثنائي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الهلال ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، على أرض ملعب المملكة أرينا في الرياض، وبالتحديد عند تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وعند التاسعة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة

يمكن مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة، عبر شاشة بي إن سبورتس 2.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الشرطة

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، يوسف أكتشيشيك، علي البليهي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري.

الهجوم: كايو سيزار، سالم الدوسري، داروين نونيز.

