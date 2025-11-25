الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الهلال السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو
18 حجم الخط

يستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة الهلال السعودي ضد الشرطة العراقي في إطار لقاءات الجولة الخامسة، من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتصدر الهلال السعودي ترتيب مجموعته بـ 12 نقطة من 4 مباريات، بالفوز على الدحيل القطري، ناساف قرشي الأوزبكي، السد والغرافة القطريين.


فيما يقبع فريق الشرطة العراقي بالمركز الحادي عشر بنقطة من 4 مباريات، بتعادل مع السد،  والخسارة من الغرافة القطري والاتحاد السعودي وتراكتور الإيراني.

وجمع الفريقان مباراة وحيدة فاز بها الهلال بخماسية دون رد، خلال مشاركات الثنائي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الهلال ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، على أرض ملعب المملكة أرينا في الرياض، وبالتحديد عند تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وعند التاسعة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة

يمكن مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة، عبر شاشة بي إن سبورتس 2.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الشرطة 

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

 خط الدفاع: جواو كانسيلو، يوسف أكتشيشيك، علي البليهي، ثيو هيرنانديز.

 خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري.

الهجوم: كايو سيزار، سالم الدوسري، داروين نونيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال آسيا للنخبة الهلال السعودي التشكيل المتوقع للهلال الشرطة العراقي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بطولة دوري أبطال آسيا ثيو هيرنانديز جواو كانسيلو دوري أبطال آسيا فريق الشرطة العراقي مباراة الهلال السعودي

مواد متعلقة

رقم سلبي غير مسبوق لرودريجو مع ريال مدريد

ليفربول يستعد لدفع 200 مليون إسترليني لتأمين بديل محمد صلاح

أرقام تاريخية لميسي بعد قيادة فريقه للفوز على سينسيناتي بالدوري الأمريكي

ماركا تصف فترة ريال مدريد مع أالونسو "بالمعاناة"

تقارير إنجليزية: نهاية سلوت تقترب بعد النتائج المخيبة لـ ليفربول

موعد مباراة الاتحاد السعودي والدحيل القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

موعد مباراة أهلي جدة والشارقة بدوري أبطال آسيا

تشيلسي يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

الأكثر قراءة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

قضية رمضان صبحي، محامي المتهم الأول يدفع بانتفاء أركان الجريمة وغياب القصد الجنائي (فيديو وصور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

انفجار بركان إثيوبيا الهائل يسبب كارثة تفوق التوقعات، خبيرة: انتشار غاز قاتل في دول عربية

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولدها، سيرة السيدة سكينة وألقابها وقصة مجيئها إلى مصر

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية