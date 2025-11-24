رقم سلبي غير مسبوق لرودريجو مع ريال مدريد

18 حجم الخط

يواصل البرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد، معاناته أمام المرمى مع الفريق الملكي، بعدما أصبح ثالث مهاجم في تاريخ ريال مدريد يصل إلى 29 مباراة رسمية متتالية أو أكثر دون تسجيل، في رقم سلبي غير مسبوق للاعب.

وبوصول رودريجو إلى المباراة رقم 29 دون تسجيل، ينضم رودريجو إلى ماريانو دياز الذي لم يسجل في 30 مباراة متتالية، امتدت على مدار 986 دقيقة، ورافا مارانيون الذي لم يسجل في 30 مباراة متتالية، امتدت على مدار 1416 دقيقة.

كما أن النجم البرازيلي لم يسجل أو يصنع في آخر 23 مباراة في الدوري الإسباني.

ويمثل هذا الرقم مصدر قلق داخل النادي، خاصة أن رودريجو كان من أكثر اللاعبين اعتمادًا عليهم في المواسم الماضية، لكن تراجع مردوده التهديفي في الفترة الأخيرة وضع المزيد من الضغط على الجهاز الفني واللاعب نفسه الذي اقترب رحيله.

