أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار اللحوم والبن والكاكاو والدواجن، جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من "المعسل"،انخفاض الذرة والصويا والردة فى الأسواق

جمارك صادر الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية من "المعسل"

تمكن رجال جمارك الصادر بميناء الإسكندرية برئاسة الدكتور ياسر محمد العتوي بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة مجدي كمال الشهاوي من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

فبناءا علي إخبارية واردة للإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية مفادها محاولة إحدى الشركات تهريب أصناف مخالفة داخل الحاوية رقم 4913900، المقيد عنها الإقرار الجمركي رقم 91921 لسنة 2025 مصدرة إلى هولندا والصنف بالمستندات المقدمة عبارة عن موبيليات خشبية جديدة.

وتم تشكيل لجنة برئاسة حسين كمال الرشيدي، من محمد جمعة مدير إدارة حركة الصادر وسامح عبدالصمد إبراهيم وأشرف عبد الرحيم مديري التعريفة وطه محمد السنهوري ووائل أنور الخياط مأموري الحركة وخميس عبدالحكيم مدير الحركة وأحمد أبوضيف مفتش الأمن الجمركى وهاني أبوزيد مفتش مكافحة التهرب الجمركي وإسلام إبراهيم أبوالنجا مأمور الفحص بالأشعة، فتبين وجود 408 علبة معسل بأحجام كبيرة بوزن حوالى ٤٥٠ كيلو جرام تقريبا مخبأة بإحكام داخل المشمول الأصلي للحاوية داخل قطع الموبيليا الخشبية.

وبلغت الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة مليون و12 ألفًا و526 جنيهًا.

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وإحالة الشركة للإدارة العامة للشئون القانونية التي انتهت إلى ثبوت واقعة التهرب الجمركي، وتم تحرير محضر ضبط رقم 1449 لسنة 2025.

وتقدمت الشركة بطلب للتصالح وقامت بسداد كامل الرسوم والتعويضات المقررة.

وتم الضبط بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام برئاسة سعد سالم والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة أشرف العاطي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.





سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)





سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر صرف الدولار استقرارا خلال ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025.

ووفق آخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية جاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 47.75 جنيها للشراء

- 47.89 جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.77 جنيها للشراء

- 47.87 جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.77 جنيها للشراء

- 47.87 جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

- 47.77 جنيها للشراء

- 47.87 جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.77جنيها للشراء

- 47.87 جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 47.77 جنيها للشراء

- 47.87 جنيها للبيع



سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم



سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال ختام حركة تعاملات، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025.

وترصد “فيتو” آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة أولًا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6360 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5570 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4780 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 44520 جنيهًا بالصاغة.



انخفاض الذرة والصويا والردة فى الاسواق

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف ومشتقاتها.

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 11900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعرها السابق، الذرة برازيلي نحو 11900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعرها السابق، وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11700 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعرها السابق.

فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 11700 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن سعرها السابق، أما الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 12900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعرها السابق.

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 732 جنيها، بانخفاض 23 جنيها عن سعرها السابق، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 350 إلى 1000 جنيه.

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 13388 جنيها، بانخفاض 85 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.



تراجع أسعار السلع العالمية أبرزها اللحوم والبن والكاكاو والدواجن



تراجعت أسعار العديد من السلع فى البورصة العالمية ووفقا لمؤشرات الفاو خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن بين السلع التي تراجعت اسعار الكاكاو والبن واللحوم.

واختلفت العوامل المؤدية إلى تراجع كل سلعة من السلع، من بينها تراجع ترامب عن رسوم البن الأمر الذى أدى إلى تراجعه فى البورصة العالمية، وزيادة إنتاج الكاكاو فى ساحل العاج مما أعطى صورة جيدة عن المخزون والتصدير.

وألى جانب العديد من العوامل الأخرى التى أثرت على أسعار الحبوب واللحوم، والتى كشفها تقرير منظمة الفاو الأخير.

تراجع أسعار البن

وانخفضت العقود الآجلة للبن العربي (أرابيكا) في بورصة إنتركونتننتال، بنسبة 4.6% لتصل إلى 3.5925 دولار للرطل، بعدما انخفضت في وقت سابق بأكثر من 6% إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لحبوب بن الروبوستا، التي تستخدم عادة في القهوة سريعة الذوبان بدلًا من الخلطات المحمصة والمطحونة حيث تهيمن قهوة الأرابيكا، بنسبة 5% إلى 4400 دولار للطن، بعدما انخفضت في وقت سابق 8%.

تراجع أسعار الكاكاو

واصلت العقود الآجلة للكاكاو تراجعها الحاد لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2024 في بورصة نيويورك.

ويأتي هذا الهبوط بعد عمليات تسليم قوية للكاكاو إلى موانئ التصدير من ساحل العاج، أكبر منتج عالمي، مما يشير إلى توقعات أفضل فيما يتعلق بالامدادات.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للكاكاو بنحو 2.7% اليوم الاثنين، كما تراجعت بنحو 60% عن أعلى مستوى قياسي سجلته في ديسمبر الماضي وسط توقعات بفائض عالمي أكبر يغذيه تحسن الإنتاج وضعف الطلب.

ومع هذه التطورات، انخفضت أسعار الكاكاو الآجلة بنسبة 2.7% لتصل إلى 5،074 دولار للطن في نيويورك، بينما انخفضت في لندن بنسبة 1.9%.

تقرير الفاو حول أسعار الشهر الماضى

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية نحو 126.4 نقاط في أكتوبر2025 بانخفاض قدره 2.1 نقاط (1.6 في المائة) عن مستواه المراجع في سبتمبر والذي بلغ 128.5 نقاط، مسجلًا تراجعًا للشهر الثاني على التوالي.

وقد عوّض الانخفاض في مؤشرات أسعار الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم والسكر الزيادة في مؤشر أسعار الزيوت النباتية. وبصورة عامة، كان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية أدنى بشكل طفيف من مستواه المسجل في أكتوبر2024 وبقي أدنى بمقدار 33.8 نقاط (21.1 في المائة) من الذروة التي بلغها في مارس 2022.





البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع





تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.843 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 49215 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 18030 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 4435 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12212 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 16200 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.





الرقابة المالية تُصدر ضوابط لتنظيم المقابل المادي لتسويق منتجات التأمين





أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا لأول مرة لتنظيم الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق من شركات التأمين لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، بما يضمن عدم تحميل العملاء أي تكاليف مبالغ فيها قد تؤثر على عدالة الأسعار أو على استدامة واستمرارية الشركات.



يأتي هذا القرار لتعزيز الانضباط داخل سوق التأمين المصري وحماية أموال حملة وثائق التأمين.

ويمثل القرار رقم 267 لسنة 2025 نقلة نوعية في رفع كفاءة السوق وتحقيق شفافية كاملة في منظومة التكاليف والعمولات والمكافآت الخاصة بالوسطاء والوكلاء، من خلال وضع قواعد واضحة توازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق وتُلزم الشركات باتباع الممارسات الفنية السليمة.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يضع العميل في قلب المنظومة، ولا يقتصر على تنظيم العلاقة بين شركات التأمين وجهات التسويق فقط.

وأضاف: "نعمل على ألا يتحمل العميل أي تكاليف غير مبررة، وأن يحصل على تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للمنتج التأميني وفق ما تقضي به الدراسة الاكتوارية المعدة بشكل سليم وفني".

وشدد رئيس الهيئة، على أن الضوابط الجديدة تستهدف تشجيع المنافسة في سوق التأمين وحماية استمرارية واستدامة الشركات، وكذلك ضمان أن تظل وثيقة التأمين أداة حماية حقيقية لكل مواطن.



ويُلزم القرار شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة للتأكد من أن عمولات الوسطاء والحوافز لا يتم تحميلها على أقساط العملاء بشكل يتجاوز قيمتها العادلة أو يضر بحقوق حملة الوثائق أو بربحية الشركة على المدى الطويل.

كما أكد رئيس الهيئة دعوته للمواطنين بضرورة قراءة شروط الوثائق التأمينية بدقة، والتعامل فقط مع الجهات المرخص لها بالتسويق.

وتعرف الدراسة الاكتوارية بأنها تحليل مالي متخصص تقوم به شركة التأمين لتسعير المنتج التأميني بشكل صحيح يراعي الأسس والمناهج الفنية السليمة، وإن الشركة تستطيع تحمل التزاماتها المستقبلية تجاه العملاء.

وينص القرار الجديد على أن تقدم الشركات طلبًا للهيئة يتضمن العقد المزمع إبرامه مع جهة التسويق، وكافة أشكال المقابل المادي من عمولات ومكافآت توقيع وحوافز أداء ومصروفات تسويقية إضافة إلى أسس احتسابها، وطريقة سدادها، ومعالجتها محاسبيا.

وتشمل جهات التسويق المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية كل من البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات نظم المعلومات فيما يخص التسويق الرقمي.











