الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزارة التضامن تشارك في احتفالية "الأوقاف" بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي،
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية التي نظّمتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وشهدت الفعالية مشاركة  عدد واسع من  الخبراء والمتخصصين تأكيدًا لرسالة الدولة في صون حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، وترسيخ الخطاب الديني المستنير؛ وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المجتمعية والتوعوية.

وقد تضمنت الاحتفالية عرض فيلم توعوي حول ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وآثارها النفسية والاجتماعية ونماذج لتجارب حية حول العنف المجتمعي ونجاح الإدماج في المجتمع.

حضر الاحتفالية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتور نظير عياد - مفتي الديار المصرية، السفيرة  نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، الدكتور محمد عبد الدايم الجندي - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب قيادات وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة.

التضامن الاجتماعي الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القومي للمرأة اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المراة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التنمية المحلية

