“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

أكدت وزارة الأوقاف أن الرجولة لا تُقاس بالصوت العالي ولا بالقسوة أو السيطرة، وإنما بحسن العشرة وصون الكرامة، مشددة على أن القوة الحقيقية هي التي تحمي لا التي تؤذي، وذلك في منشور جديد ضمن مبادرتها التوعوية «صحح مفاهيمك».

الأوقاف: من يمد يده على امرأة يكسر فيها روحًا ويهدم في نفسه إنسانيته

وقالت الوزارة ضمن مبادرة “صحح مفاهيمك” إن بعض الناس يظنون أن القسوة رجولة، وأن الصوت العالي هيبة، وأن السيطرة قوة، لكن الحقيقة أن من يمد يده على امرأة، يكسر فيها روحًا ويهدم في نفسه إنسانيته، موضحة أن العنف ضد المرأة ليس «غلطة بسيطة» ولا «خلافًا عاديًا»، بل هو وجع نفسي قد يلازمها سنوات، وضياع بيت كان يمكن أن يعيش في سكينة ورحمة.

واستشهدت الوزارة بقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ} [سورة النساء: 19]، وبحديث النبي ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» [سنن الترمذي]، مؤكدة أن الرجولة ليست في الغِلظة، وإنما في حسن العشرة، وفي حفظ الكرامة، وفي صون الأمانة.

نشر الوعي بأن المودة والرحمة ليست رفاهية بل أمر إلهي

ودعت وزارة الأوقاف إلى تربية الأبناء على الاحترام، وتعليم البنات أن لهن كرامة لا تُكسر، ونشر الوعي بأن المودة والرحمة ليست رفاهية بل أمر إلهي، مختتمة بيانها بالدعاء: «اللهم أصلح بيوتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت».

