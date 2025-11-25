ما هي أشكال العنف ضد المرأة؟ آخر نوع أخطرها، باحثة بمرصد الأزهر تُوضح (فيديو)

18 حجم الخط

أكدت شيماء سيد، الباحثة بـ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: “أننا ما زلنا في حاجة إلى فهم أن العنف ضد المرأة له أشكال عديدة، ولا يقتصر على الاعتداء الجسدي فقط، فهناك أنواع أخطر وأكثر تأثيرًا، يجب الوعي بها لحماية النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمع”.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "البيت" المذاع على قناة الناس، بتقديم الإعلامية مروة شتلة إن العنف اللفظي من تنمر واستهزاء وسبّ، قد يترك أثرًا نفسيًا أقسى من الضرب نفسه.

كما أشارت إلى العنف الاقتصادي مثل الاستيلاء على مرتب المرأة أو ميراثها، وهي مشكلة لا تزال موجودة في بعض المناطق، وتحرم المرأة من حقوقها المشروعة، مضيفة أن منع المرأة من التعليم أو حرمانها من العمل أو إجبارها عليه يمثل هو الآخر شكلًا قاسيًا من أشكال العنف، مؤكدة أن هذه الممارسات تخلق أزمات مستقبلية كبيرة.

وأشارت كذلك إلى خطورة الزواج الإجباري الذي يهدم أسرة قبل أن تبدأ، موضحة أن وحدات الرصد كشفت عن حالات انتحار وهروب نتيجة لهذا النوع من الإكراه.

وأكدت أن الإسلام نهى عن إجبار المرأة على الزواج، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُنكح الأيّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، بما يوضح أن أخذ رأي المرأة شرط أصيل لا يجوز تجاوزه.

وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت انتشارًا واسعًا لشكل جديد من العنف، وهو العنف الإلكتروني، الذي تفاقم مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقالت إن كثيرًا من النساء يتعرضن لعمليات ابتزاز عبر الصور أو الفيديوهات، وهو ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى لجوء الفتيات للانتحار بسبب عدم وجود مخرج.

وأوضحت أن مواجهة العنف الرقمي تحتاج إلى وعي يبدأ من البيت، ثم المدرسة، ثم الإعلام، مع التأكيد للفتاة على مسؤوليتها في الاستخدام الآمن للسوشيال ميديا، قائلة: “مش كل المسؤولية على اللي بيبتز، أنتِ كمان عليكِ مسؤولية إنك تحمي نفسك وما تكثريش من ساعات الاستخدام بدون معنى”.

