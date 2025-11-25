فى اليوم العالمى للعنف ضد المرأة، تعلمى المواجهة والقوة ونصائح للتعافى نفسيا

18 حجم الخط

تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، وهى مناسبة دولية تهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من أخطر القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تواجه النساء في مختلف أنحاء العالم.

العنف ضد المرأة لا يقتصر على الإيذاء الجسدي فقط، بل يشمل أشكال متعددة مثل العنف النفسي، اللفظي، الاقتصادي، والعنف الرقمي، وهو انتهاك واضح لحقوق الإنسان يؤثر على صحة المرأة الجسدية والنفسية وقدرتها على العيش بكرامة وأمان.

وهذا اليوم ليس مجرد ذكرى، بل هو دعوة مفتوحة لكل امرأة لتتعلم المواجهة، تستعيد قوتها، وتبدأ رحلة التعافي من أي أذى تعرضت له.

ماهو العنف ضد المرأة؟

وتقول الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي واسري، إن العنف ضد المرأة هو أي فعل أو سلوك قائم على النوع الاجتماعي يسبب لها أذى أو معاناة، سواء كان جسديا أو جنفسيا أو لفظيا أو جنسيا أو اقتصاديا مثل الضرب والختان وزواج القاصرات والتحرش الجنسي والاغتصاب والتحقير والتهديد هذا غير العنف الرقمى حيث مراقبة الهاتف، واختراق الخصوصية، والتهديد بنشر الصور، وكل هذه الأشكال لها آثار طويلة المدى قد تدمر الثقة بالنفس وتخلق خوفا مستمرا.

طرق مواجهة العنف

وأضافت ولاء، أن المواجهة لا تعني الصدام أو العنف المضاد بل هي قوة عقلية ونفسية وسلوكية تمكنك من حماية نفسك وإيقاف الإساءة بطريقة واعية وآمنة، وهناك بعض الخطوات التى تساعد فى مواجهة العنف، منها:

اعرفي حقوقك جيدا، وأول خطوة في المواجهة هي الوعي، فحين تعرف المرأة أن العنف مرفوض قانونيا واجتماعيا، وأن لها حق العيش بأمان واحترام، تصبح أكثر قوة في رفض أي إساءة.

لا تبرري العنف، وكثير من النساء يبررن العنف بسبب الخوف، والتعلق، أو فكرة الحفاظ على الأسرة، لكن الحقيقة أن العنف لا يتوقف بالسكوت، بل يزيد.

تعلمي قول "لا"، وكلمة “لا” قد تبدو بسيطة، لكنها أداة قوية لحماية حدودك.

قولي لا بلا خوف لا للإهانة، ولا للإيذاء، ولا للسيطرة، ولا للتقليل من شأنك.

احصلي على دعم، والدعم جزء أساسي من المواجهة مثل، صديقة قريبة، أو فرد من العائلة، أو طبيب نفسي، أو خط نجدة المرأة، أو مؤسسة حقوقية، والدعم يخفف الخوف ويمنحك شجاعة وخيارات.

ضعي حدود صارمة، وقولي بوضوح: “هذا الأسلوب مؤذي ولن أقبله”، “إذا تكرر هذا السلوك، سأبتعد”، والحدود تحميك من الانتهاكات المتكررة.

لا تتحمّلي المسؤولية عن الخطأ، والعنف ليس ذنبك أبدا، مهما سمعتي جمل مثل: "أنت السبب" أو "لو كنتى مختلفة ما كنت ضربتك"، فهي مجرد أساليب للسيطرة وليس لها علاقة بالحقيقة.

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فيتو

كيف تستعيدين قوتك كامرأة؟

وتابعت، كي تستعيدى قوتك يجب اتباع بعض الخطوات:

تذكري قيمتك، قوتك في شخصيتك، ومبادئك، وتجاربك، وصبرك، ونجاحاتك الصغيرة والكبيرة.

ركزي على نفسك، حاولي كل يوم عمل شيء يذكرك بقوتك مثل كتابة مشاعرك، وممارسة الرياضة، والخروج للمشي، وتعلم مهارة جديدة، وقراءة شيء ملهم.

استعيدي السيطرة على حياتك، ابدئي باتخاذ قراراتك بنفسك، وإدارة أموالك، ووضع خطط للمستقبل، وتحديد أهداف شخصية.

تعلمي الثقة بالنفس مجددا، فالثقة تبنى بالخطوات الصغيرة، مثل النجاح في مهمة صغيرة، وقول رأيك، والدفاع عن نفسك، ووضع حد لأي إساءة.

خطوات التعافي النفسي من العنف

واوضحت الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي واسري، أن التعافي النفسي ليس سهلا، لكنه ممكن، ويحتاج وقت وصبر ودعم، ويمكن اتباع بعض النصائح التى تساعد على التعافى نفسيا، منها:-

اعترفي بأن ما مررتى به عنف وليس "شيئا عابرا"، والاعتراف جزء من العلاج.

امنحي نفسك الوقت للشفاء، ولا تجبري نفسك على نسيان ما حدث سريعا، والمشاعر مثل الحزن، الخوف، الغضب، اللوم، كلها طبيعية.

تحدثي مع شخص تثقين به، فالكتمان يضاعف الألم، والتحدث يساعد في إطلاق المشاعر، وإزالة الشعور بالذنب، واستعادة الثقة.

العلاج النفسي، والأخصائي النفسي يساعدك في معالجة الصدمات، وفهم مشاعرك، وتجاوز الخوف، وإعادة بناء نفسك.

تخلصي من إحساس الذنب، وأغلب النساء يشعرن بأنهن السبب في الإساءة، وهذا غير صحيح، والعنف قرار من الطرف المؤذي، وليس نتيجة لتصرفاتك.

اعملي على تقوية صورتك الذاتية، حيث اكتبي صفاتك الجميلة، ونجاحاتك، وأحلامك، ونقاط قوتك، ووراجعيها كل يوم.

خططي لمستقبل آمن، والتعافي يعني أن تصنعي لنفسك حياة أفضل، حيث وضع أهداف، وتقوية العلاقات الصحية، واختيار بيئة آمنة، وبناء استقلالك.

