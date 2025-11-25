الخطيب يجتمع مع توروب لحسم قائمة تدعيمات الأهلي بالميركاتو الشتوي

18 حجم الخط

علمت فيتو من مصدر خاص داخل النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عقد جلسة مع ييس تورب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأحمر، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، داخل مقر شركة القلعة الحمراء بمدينة الشيخ زايد.

وبحسب المصدر، فإن هذه الجلسة تمثل نقطة الانطلاق لملف تدعيمات يناير، حيث استعرض تورب احتياجاته الفنية بشكل كامل، بالإضافة إلى قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن الأهلي يستهدف إبرام عدة صفقات قوية بناء على رؤية المدير الفني، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذه التعاقدات سيكون خلال الميركاتو الشتوي فور الانتهاء من المفاوضات وترتيب الأولويات الفنية والإدارية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا في الجولة الأولى.

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

