انتخابات النواب، توافد المواطنين على لجنة المؤسسة في المنوفية (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة المؤسسة بنون في مركز الباجور بمحافظة المنوفية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 توافدًا كثيفًا من الناخبين، وسط أجواء تنظيمية هادئة وتيسيرات واضحة للناخبين لضمان سهولة وسرعة عملية التصويت.

6 دوائر بمحافظة المنوفية

وحرص المواطنون على الحضور المبكر للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم عن الدوائر الانتخابية الست بالمحافظة، والتي تشمل دائرة الباجور، ودائرة شبين الكوم، ودائرة منوف والسادات وسرس الليان، ودائرة تلا والشهداء، ودائرة قويسنا، ودائرة بركة السبع.

وأكد مسئولو اللجان أن الإقبال الملحوظ يعكس وعيًا شعبيًا بأهمية المشاركة السياسية ودورها في تشكيل المشهد البرلماني القادم، فيما تستمر عملية التصويت حتى المساء وسط متابعة لحظية وإجراءات تنظيمية دقيقة.

تجهيز المقرات الانتخابية

وانهت محافظة المنوفية تجهيز المقرات الانتخابية، لاستقبال الناخبين يومي 24 و25 نوفمبر الجاري عبر 500 مقر انتخابي و541 لجنة فرعية ولجنة عامة واحدة، إذ تستقبل اللجان 2 مليون و973 ألفًا و483 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.