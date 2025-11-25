أخبار الفن اليوم.. نجل مصطفى كامل يدعم والده برسالة غامضة.. وياسمين صبري تتصدر الترند

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي منها:-

بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان كريم فهمي تصوير أول مشاهدهما في مسلسل “وننسي اللى كان”، واحتفل صناع العمل بتقطيع التورتة.



تشهد أحداث مسلسل أب ولكن الذى يقوم ببطولته الفنان محمد فراج دخوله السجن في إحدى القضايا التي يتم تلفيقها له من قبل رجل أعمال يحاربه بطل العمل.



نشر فتحي مصطفى كامل، نجل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية صورة برفقة والده وذلك على حسابه الشخصي على فيس بوك.





تتوجه الأنظار في لبنان والوطن العربي اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر نحو الفنان فضل شاكر، حيث تبدأ أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة العسكرية، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.



ياسمين صبري تتصدر التريند بسبب برنامج دولة التلاوة

تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن برنامج دولة التلاوة الذي لاقى نجاحًا واسعًا منذ انطلاقه.



أصدر الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بتكليف عدد من قيادات ماسبيرو بمهام تسيير أعمال بعض القطاعات.



التجهيزات النهائية لمسلسل النص الجزء الثاني (صور)

يعكف القائمون علي مسلسل النص الجزء الثاني علي الانتهاء من التجهيزات النهائية للعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، كي تبدأ أسرة العمل التصوير بداية شهر ديسمبر.



محاولات من أشرف زكي وعدد من الفنانين لإنهاء الأزمة بين مجدي كامل وخفاجة

احتل كل من الفنانين فادي خفاجة ومجدي كامل، ترند السوشيال ميديا في الساعات الماضية، بعد تصاعد الأزمة بينهما، بعد الحكم على فادى خفاجة بالحبس 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه.



