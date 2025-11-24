"دولة التلاوة" يحقق أكثر من 168 مليون مشاهدة بعد عرض 4 حلقات فقط

18 حجم الخط

حقق برنامج "دولة التلاوة" حالة استثنائية من النجاح بعد عرض 4 حلقات فقط، حيث تخطّى إجمالي مشاهداته على المنصات الرقمية لقناتي "CBC" "والحياة"، أكثر من 168 مليون مشاهدة.

وأصبح البرنامج الذي يعرض على قنوات الحياة وCBC والناس ومنصة Watch It، خلال أيام قليلة محورًا رئيسيًا للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل جماهيري وإشادات أكدت أن البرنامج نجح في إعادة الروح لفن التلاوة وإبرازه بصورة تليق بعمقه الديني وتراثه الأصيل، وهو ما أسهم في توسيع قاعدة متابعيه داخل وخارج مصر.

ويُعرض "دولة التلاوة" يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً، ويقدّم جوائز إجمالية تبلغ 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تسجيل المصحف كاملًا بصوتيهما وبثّه عبر قناة "مصر قرآن كريم"، مع منحهما شرف إمامة المصلّين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

ويضم البرنامج لجنة تحكيم رفيعة المستوى من أبرز القامات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، بينهم الشيخ حسن عبد النبي، والدكتور طه عبد الوهاب، والداعية مصطفى حسني، والشيخ طه النعماني، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف تضم الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور نظير محمد عياد، والدكتور علي جمعة، والشيخ أحمد نعينع، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري.

