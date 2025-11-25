مسلسلات رمضان 2026، محمد فراج يدخل السجن في "أب ولكن"

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
تشهد أحداث مسلسل أب ولكن الذى يقوم ببطولته الفنان محمد فراج دخوله السجن في إحدى القضايا التي يتم تلفيقها له من قبل رجل أعمال يحاربه بطل العمل.

وتشارك الفنانة ميمي جمال ضمن أحداث مسلسل “أب ولكن”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية والدة محمد فراج الذي يعاني من عدد من الأزمات النفسية.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “أب ولكن” قد رشحت الفنانة هاجر أحمد، لتشارك في بطولة العمل مع الفنان محمد فراج ولكن حتى الآن لم يتم التعاقد بشكل رسمي.

وتعاقد الفنان محمد فراج على بطولة مسلسل “أب ولكن” المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026، والعمل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

 

وعلمت “فيتو” أن الفنان محمد فراج سوف يتعرض لأزمات نفسية خلال الأحداث تقلب حياته رأسًا على عقب.

 

مسلسل ورد وشيكولاتة

وأخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل ورد وشيكولاته الذى يتم عرضه حاليًا وتشارك في بطولته الفنانة زينه، وحصل على نسبة مشاهدة عالية.

