التجهيزات النهائية لمسلسل النص الجزء الثاني (صور)

يعكف القائمون علي مسلسل النص الجزء الثاني علي الانتهاء من التجهيزات النهائية للعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، كي تبدأ أسرة العمل التصوير بداية شهر ديسمبر.

وحصلت فيتو علي صور من التجهيزات النهائية لأسرة العمل داخل مدينة الإنتاج بالحى القديم.

وعلى قدم وساق يجري طاقم فريق مسلسل النص للنجم أحمد أمين في جزئه الثاني، على وضع الاستعدادات النهائية لانطلاق تصوير العمل بداية من الشهر المقبل، استعدادا لمشاركته بالموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل النص الجزء الثاني

وأعلنت الشركة المنتجة عن استقرار عرض مسلسل النص الجزء الثاني في موسم رمضان 2026 حصريا على شبكة قنوات On.

ويجري صناع مسلسل النص 2 عددا من التجهيزات اللازمة وبناء بعض الديكورات الجديدة للعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل استكمال أحداث الجزء الثاني من العمل.

وكان صناع مسلسل النص الذي قام ببطولته الفنان أحمد أمين والفنانة أسماء أبو اليزيد قد أعلنوا عن تقديم جزء ثان من العمل خلال السباق الرمضاني لعام 2026، وذلك بعد جعل نهاية الحلقة بنهاية مفتوحة.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي. المسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

