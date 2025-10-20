الإثنين 20 أكتوبر 2025
ياسمين صبري فتاة شعبية في رمضان 2026

ياسمين صبري
ياسمين صبري

قررت الفنانة ياسمين صبري خوض سباق رمضان لعام 2026، بمسلسل تظهر من خلاله في شخصية فتاة شعبية لأول مرة في الدراما.

وتعقد ياسمين صبري بعض جلسات العمل حاليًا للوقوف على الخطوط العريضة للعمل، وتم ترشيح الفنان أحمد مجدي ليشاركها بطولة العمل.
 

وكانت قد تعاقدت الفنانة ياسمين صبري والممثل اللبناني معتصم النهار، على بطولة فيلم سينمائي جديد، تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

ومن المفترض أن يتولى إخراج الفيلم أحمد خالد أمين، حيث كتب السيناريو الخاص به أحمد عبد الفتاح ويخرجه كامل أبو على، وسوف يتم اختيار باقي أبطال العمل خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري قد شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم “المشروع إكس”، مع الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا أثناء عرضه بالسينمات.

أبطال فيلم المشروع X

 فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

