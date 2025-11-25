الأنظار تتجه اليوم إلى فضل شاكر، ما القصة؟

18 حجم الخط

تتوجه الأنظار في لبنان والوطن العربي اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر نحو الفنان فضل شاكر، حيث تبدأ أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة العسكرية، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.

فبعد سنوات طويلة قضاها فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة في صيدا بلبنان صدرت خلالها ضده أحكام بالسجن بسبب قضايا ترتبط بالإرهاب، وبعدما سلم فضل نفسه طوعًا لمخابرات الجيش اللبناني في أكتوبر الماضي، يقف فضل أمام القضاء لمحاكمته في 4 دعاوى أقيمت ضده، هذه القضايا تتعلق بالانضمام لتنظيم مسلح وتمويله والحصول على أسلحة غير مرخصة والنيل من سلطة وهيبة الدولة اللبنانية.

الفنان فضل شاكر

ويعتبر الفنان فضل شاكر، الذي ولد في مدينة صيدا عام 1969، واحدًا من أبرز المطربين في العالم العربي، وحققت أغانيه الرومانسية نجاحًا واسعًا بفضل صوته الدافئ، لكن مسيرته الفنية توقفت عام 2012 بعد اقترابه من الشيخ أحمد الأسير وإعلانه اعتزال الغناء.

وفي يونيو 2013 شهدت منطقة عبرا قرب صيدا اشتباكات عنيفة بين أنصار الأسير والجيش اللبناني عقب هجوم على حاجز عسكري، وأسفرت المواجهات عن مقتل 18 جنديًا و11 مسلحًا، قبل أن يحكم الجيش سيطرته على المجمع الذي كان يتخذه الأسير ومؤيدوه، ومن بينهم فضل شاكر، مقرًا لهم.

عقب ذلك، اختفى شاكر داخل مخيم عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث ظل متواريًا عن الأنظار لسنوات طويلة.

وبعد أيام قليلة من تسليم فضل شاكر نفسه لمخابرات الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا عقب سنوات طويلة أمضاها متواريًا داخل المخيم، أوصت الهيئة الاتهامية في لبنان قد بإسقاط تهمتي الإساءة إلى دولة شقيقة وتبييض الأموال عن الفنان فضل شاكر، وذلك بعد جلسات مطولة ناقشت خلالها تفاصيل الملفات المرتبطة به، ويُعد هذا التطور خطوة بارزة على طريق حسم القضايا المفتوحة ضد شاكر منذ سنوات، تمهيدًا للوصول إلى قرار نهائي بشأن وضعه القانوني.

