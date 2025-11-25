احذري، الاعتماد على الميزان فى نزول الوزن يدمرك

18 حجم الخط

نزول الوزن من الضروريات التى تهتم بها معظم الفتيات والعديد من الشباب للحصول على صحة جيدة ووزن مثالى وجسم رشيق.

ويهتم معظم متبعى الريجيم بمتابعة الوزن أسبوعيا على الميزان، وكأنه هو الفيصل فى نزول الوزن دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

الاعتماد على الميزان فى إنقاص الوزن يدمر النفسية

يقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن الاعتماد على الميزان لا ينقص الوزن بل يدمر النفسية، لأن ثبات الميزان لا يعنى ثبات الوزن وعدم حرق الدهون، وذلك لأن أثناء فترة إنقاص الوزن يبدأ الجسم فى بناء العضلات زفة نفس الوقت حرق الدهون ما يعنى أن الوزن على الميزان أصبح عضلات وليس دهون.

إنقاص الوزن

واضاف مسعد، أنه عند ممارسة تمارين المقاومة وحمل الأوزان يتم قطع انسجة صغيرة جدا فى ألياف العضلات ما يدفع الجسم لاستعمال البروتين لإصلاح العضلات لتعود أقوى من قبل واكبر فى الحجم، وذلك فى الوقت الذى يحصل الجسم فيه على سعرات حرارية قليلة مايدفع الجسم إلى حرق الدهون من خلال الهرمونات التي تجعل الجسم يستخدم جزء من الدهون كمصدر طاقة يساعد فى التمرين.

وتابع، وهنا نلاحظ أن مقاسات الوسط والبطن تغيرت وأصبحت أقل لكن فى نفس الوقت تصبح الأكتاف أعرض والظهر مفرود والرقبة مشدودة والتجاعيد قلت والجسم مظهره أفضل وهنا الميزان يصبح ليس له أى قيمة، لذا الفيصل فى إنقاص الوزن هو مظهر الجسم ومقاساته وليس الميزان نهائيا، لذا يجب خلال فترة إنقاص الوزن الاعتماد على التغذية السليمة وممارسة التمارين الرياضية خاصة تمارين المقاومة التى تبنى العضلات وتحرق الدهون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.