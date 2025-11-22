500 مقر انتخابي و542 لجنة لاستقبال 3 ملايين ناخب بالمنوفية (صور)

18 حجم الخط

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المحافظة أنهت استعداداتها القصوى واتخذت جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية اللازمة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة ميدانية ومركزية مستمرة لضمان انتظام العملية الانتخابية وتقديم التيسيرات وتذليل العقبات فورًا، مع التأكيد على الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

تجهيز المقار واللجان الانتخابية

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم تجهيز 500 مقر انتخابي تشمل لجنة عامة واحدة و541 لجنة فرعية، تستقبل 2 مليون و973 ألفًا و483 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في هذا العرس الديمقراطي.

وشدد أبو ليمون على وجود تنسيق كامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية وظهور المنوفية بالشكل اللائق.

تكليفات مشددة للمتابعة المستمرة وتذليل العقبات

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة والمرور الميداني على مدار الساعة داخل نطاق اللجان، مع التأكيد على التنسيق الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة من خلال غرف العمليات الفرعية بالمحليات.

كما تم التشديد على سرعة التعامل مع أي شكاوى للمواطنين وحلها فورًا لضمان سهولة ويسر عملية التصويت.

تجهيزات خدمية داخل المقرات الانتخابية

أكد المحافظ ضرورة التأكد من جاهزية جميع اللجان الانتخابية، وتوفير الإضاءة والمياه والتهوية، بالإضافة إلى تجهيز أماكن انتظار مناسبة لكبار السن وذوي الهمم.

كما شملت التوجيهات تعزيز أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات أولًا بأول، وتحسين الإنارة المحيطة باللجان وتمهيد الطرق المؤدية إليها، بما يوفر الأمان للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.

خطة طوارئ صحية ومرافق تعمل بكامل طاقتها

وأشار أبو ليمون إلى التشديد على اليقظة التامة خلال فترة الانتخابات، والتصدي لأي مخالفات أو تعديات بالبناء أو على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتوزيع سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان، مع التنبيه على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدم قطع المياه، وتطهير شبكات الصرف، وكذلك عدم قطع التيار الكهربائي وسرعة إصلاح أي أعطال طارئة لضمان استمرار العملية الانتخابية دون تأثر.

دعوة للمواطنين للمشاركة الإيجابية

واختتمت المحافظة بيانها بدعوة جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والنزول للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة تخصيص أرقام لتلقي الشكاوى والاستفسارات عبر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام: (2239804 – 2224899 – 2222035)، للتعامل الفوري مع أي بلاغات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.