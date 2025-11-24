وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتابع الانضباط في 3 مدارس ويكرم معلمة رياض أطفال لتميزها

18 حجم الخط

أجرى محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الإثنين جولة تفقدية تابع خلالها سير الدراسة في 3 مدارس ببني عدي وبني شقير، ومدينة منفلوط؛ للوقوف على الخطوات التنفيذية لتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والبرامج العلاجية للطلاب الضعاف، وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة رافقه خلال الجولة قدري حسين مدير إدارة منفلوط التعليمية.

حيث استهل وكيل وزارة التعليم بأسيوط جولته بمتابعة سير الدراسة بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بمنفلوط، والبالغ عدد طلابها 921 طالبا بالمرحلة الابتدائية و191 بالمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى 9 فصول رياض أطفال.

وتابع محمد إبراهيم دسوقي سير الدراسة بفصول مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية، وأشاد بمستوى الطلاب وانضباطهم.

وقرر مدير مديرية التربية والتعليم تكريم سوزان عادل عباس معلمة رياض أطفال بالمدرسة؛ لتميزها داخل الفصل واستخدامها الوسائل التعليمية وارتفاع مستوى الأطفال.

كما استكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد سير الدراسة بمدرسة بنى شقير الإعدادية المشتركة البالغ عدد فصولها 18 فصلا دراسيا، ثم تابع سير الدراسة بمدرسة بني عدي الثانوية بنات البالغ عدد فصولها 11 فصلا دراسيا، وتفقد معامل المدرسة وغرفة الأنشطة الفنية والموسيقية والمسرحية، مشيدا بمستوى الطلاب وحرص المعلمين على استخدام الوسائل التعليمية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط - خلال الجولة - سير الدراسة وانتظامها بمدارس بنى شقير وبنى عدى بمنفلوط، متفقدا بعض الفصول الدراسية وحضر بعض الحصص، واستمع إلى شرح المعلمين.

وتابع مستوى الطلاب بالفصول وتابع بعض سجلات الدرجات والتقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والسلوك والمواظبة للطلاب، وتابع مدى تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى والتزام المعلمين بالسجلات ورصد الدرجات وتصحيح التقييمات أولا بأول، موجها بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة للمدارس، ومنها تفعيل برامج علاج الطلاب الضعاف فى كل مادة دراسية.

الحصول على شهادة دولية معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية

وحاور دسوقى - خلال زيارته لمدرسة بنى عدى الثانوية بنات طالبات الصف الأول الثانوى حول أهمية ومزايا دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على منصة كيريو اليابانية، وخاصة فرص الحصول على شهادة دولية معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية في حال اجتيازهن لاختبار "توفاس"، مؤكدا أن هذه الشهادة تتيح للطلاب فرص عمل مستقبلية متعددة، موضحًا أن دمج هذا المحتوى في منظومة التعليم المصري يفتح آفاقًا جديدة للتعلم القائم على المهارات وبناء الشخصية، مشيدا بمستوى الماليات ووصولهن إلى المستوى العشرين بمنصة كيريو.



كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط مسؤولي المتابعة الميدانية بالمديرية والإدارات التعليمية ومديرى المدارس بالمتابعة المستمرة للفصول الدراسية ومتابعة تنفيذ مهارات القراءة والكتابة للطلاب وتنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الضعاف ومتابعة نسب الغياب يوميا وتشجيع الطلاب المتفوقين سلوكيًا وعلميًا من خلال التحفيز المعنوي والمادي لبث روح المنافسة والانتماء داخل المدرسة والاهتمام بالمظهر العام للمدرسة والحرص على نظافة الفصول والطرقات وإزالة أي مظاهر سلبية كالرسم أو الكتابة على الجدران فضلا عن تكريم المعلمين المتميزين والطلاب الاوائل على مستوى الفصول والفرق الدراسية وتفعيل الأنشطة المدرسية لاكتشاف الموهوبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.