أخبار مصر: كواليس اقتحام قسم شرطة بسب الانتخابات، ترامب يصنف "الإخوان" منظمة إرهابية، حقيقة وفاة أطفال بسبب الإنفلونزا

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الأمن يكشف ملابسات اقتحام أحد المرشحين وأنصاره لمركز شرطة فارسكور بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات اقتحام مركز شرطة فارسكور بدمياط بالقوة من قبل أحد المرشحين وأنصاره، مؤكدة أنه تم احتواء الموقف والسيطرة على المذكورين.

صلاحيات رئاسية دون الرجوع للكونجرس، سر المادة التي لجأ إليها ترامب لتصنيف الإخوان "إرهابية"

لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إلى المادة "219" في قانون الهجرة والجنسية بالولايات المتحدة، للبدء في عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية.

أمطار رعدية وبرق وسيول، تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المناطق اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث تسقط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها السحب الرعدية الأمطار ضربات للبرق مع للسحب الرعدية ونشاط للرياح نتيجة للهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

بعد واقعة مدرسة السلام، الطفولة والأمومة يعتزم وضع تشريعات جديدة لمنع الاعتداء على الأطفال

كشفت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الأطفال من حوادث الاعتداءات ومنع إيذاء الأطفال نفسيا وبدنيا.

أبرزها تشيلسي ضد برشلونة، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تجرى اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في الملحق المؤهل لدوري المجموعات في كأس العرب 2025، ودوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، والدوري المصري الممتاز.

بينها مصر، البيت الأبيض: تصنيف جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية عالمية في 3 دول

أعلن البيت الأبيض تصنيف الولايات المتحدة لبعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية عالمية.

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا ليسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شخص يحرر محضرا ضد المرشحة لمجلس النواب مونيكا مجدي لخلاف على توجيه الناخبين

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة، حقيقة واقعة توبيخ المرشحة لمجلس النواب مونيكا مجدي عن دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا لشخص أمام اللجان الانتخابية.

مخالفات بالمحلة والمعصرة، تقرير المصرية لحقوق الإنسان عن أول أيام التصويت بانتخابات النواب

اختتمت غرفة العمليات المركزية للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومتابعيها في مختلف المحافظات سير العملية الانتخابية مع انتهاء التصويت لليوم الأول من المرحلة الثانية.

منها عدد الجيش، مسئول أوكراني يكشف عن تعديلات جوهرية في بنود خطة ترامب للسلام

قال مسئول أوكراني إن مسودة خطة السلام التي اقترحتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا باتت تتضمن عددًا أقل من البنود، وذلك عقب جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا هدفت إلى جعلها أكثر قبولًا بالنسبة لكييف.

عمره البيولوجي لا يتجاوز 28 عاما، الكشف عن السر العلمي لاستمرار رونالدو في قمة حيويته

كشفت شركة Whoop المتخصصة في قياس وتحليل البيانات الحيوية للرياضيين عن تفاصيل مذهلة تخص الحالة البدنية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ 40 عاما.

اليوم، أولى جلسات الطالب المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته إلى أشلاء في الإسماعيلية

تبدأ محكمة جنايات الأحداث، بمجمع محاكم الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم يوسف أيمن مرتكب واقعة مقتل زميل دراسته وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي إلى أشلاء بالإسماعيلية.

بشكل مفاجئ، وفاة نجم اليوتيوب الشاب جان زيمرمان في ألمانيا

أكدت الشرطة في مدينة بون الألمانية، الإثنين، وفاة نجم يوتيوب جان زيمرمان المعروف بقناته "جفيتر إم كوبف" أو "عاصفة في الرأس".

في حادثة نادرة بالدوري الإنجليزي، طرد لاعب إيفرتون لاشتباكه مع زميله (فيديو)

في واقعة غريبة ونادرة شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز، طُرد لاعب وسط إيفرتون السنغالي إدريسا جانا جي بعد 13 دقيقة فقط من مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد مساء الإثنين، بسبب اشتباكه مع زميله المدافع مايكل كين.

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محرر رسمي.

أسماء من العيار الثقيل، 7 مدربين مرشحين لخلافة أرني سلوت في تدريب ليفربول

يتعرض الهولندي أرني سلوت لضغوط متزايدة بعد استمرار تراجع ليفربول في واحدة من أسوأ مسيرات الريدز حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

نعمل 24 ساعة ولا يمكن إخفاء أي حالة، أول رد من الصحة على شائعات وفاة أطفال بسبب الإنفلونزا

نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل وفيات بين الأطفال نتيجة الإصابة بالإنفلونزا في إحدى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات مجرد شائعات لا تستند إلى أي معلومات طبية أو بيانات رسمية.

