أمطار رعدية وبرق وسيول، تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المناطق اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث تسقط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها السحب الرعدية الأمطار ضربات للبرق مع للسحب الرعدية ونشاط للرياح نتيجة للهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية والممطرة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا.

وحذرت من تشكل السيول على الطرق المؤدية من وإلى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد.



وتابعت: "استمرار ظهور السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها فرص أمطار خفيفة".

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتستمر درجات الحرارة فى الانخفاض ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حار على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 15



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18



