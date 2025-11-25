الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

بعد واقعة مدرسة السلام، الطفولة والأمومة يعتزم وضع تشريعات جديدة لمنع الاعتداء على الأطفال

العنف ضد الأطفال،
العنف ضد الأطفال، فيتو
كشفت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الأطفال من حوادث الاعتداءات ومنع إيذاء الأطفال نفسيا وبدنيا.

إجراءات حماية الأطفال من أي اعتداء 

وتضمنت أهم الإجراءات التي اتخذها المجلس القومي للطفولة والأمومة:

١- إعداد مشروع تعديل تشريعي لعرضه على البرلمان المصري، يعزز الردع ويضمن تطبيق أقصى العقوبات على كل من ارتكب أو تسبب أو أهمل بما يؤدي إلى إيذاء أي طفل من أطفال مصر.

٢- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

٣- استكمال حملات التوعية المجتمعية ورفع وعي الأسرة المصرية حول حماية الأبناء

٤- إجراءات عاجلة للتوعية المجتمعية والكشف المبكر عن تعرض الأطفال لأي أذى، وتوفير بيئة آمنة لهم.

٥- تطوير وحدة الدعم النفسي بالمجلس لتصبح "وحدة الطفل الآمن"، بما يعزز قدراتها في تقديم الدعم المتخصص للأطفال.

٦- سرعة الانتهاء من إعداد الدليل المعياري لحماية الأطفال وتدريب كافة المتعاملين مع الطفل، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الأمان داخل المؤسسات

٧-وضع سياسات حماية واضحة ومفعّلة داخل جميع المنشآت التي تتعامل مع الأطفال، بالتعاون مع الجهات المعنية.

٨- وضع معايير واضحة وصارمة لاختيار العاملين والمتعاملين مع الأطفال داخل المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٩-تكليف اللجان الدائمة المتخصصة بالمجلس بإعداد مصفوفة للتدخلات، كلٌّ فيما يخصه.

الصحة: إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج ديسمبر المقبل

الصحة: لا وجود لمتحور جديد لكورونا والإنفلونزا الأكثر انتشارًا هذا الموسم

وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة التزامه الكامل بأداء دوره الوطني في حماية أطفال مصر، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية كل طفل على أرض الوطن، والعمل دون تهاون على منع أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال.

ويأتي ذلك بعد واقعة تعرض 5 أطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها.

 

الجريدة الرسمية