أبرزها تشيلسي ضد برشلونة، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

تجرى اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في الملحق المؤهل لدوري المجموعات في كأس العرب 2025، ودوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، والدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري الممتاز

بيراميدز مع المقاولون 5 مساء - أون سبورت 1

الملحق المؤهل لمجموعات كأس العرب

الكويت مع موريتانيا 3 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

فلسطين مع ليبيا 6 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

سوريا مع جنوب السودان 6 مساء - بي إن سبورت إكسترا 1

دوري أبطال أوروبا

أياكس مع بنفيكا 7.45 مساء - بي إن سبورت 4

تشيلسي مع برشلونة 10 مساء - بي إن سبورت 1

مانشستر سيتي مع ليفركوزن 10 مساء - بي إن سبورت 3

بودو جليمت مع يوفنتوس 10 مساء - بي إن سبورت 4

دورتموند مع فياريال 10 مساء - بي إن سبورت 7

نابولي مع كاراباج 10 مساء - بي إن سبورت 6

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحدة الإماراتي مع السد القطري 6 مساء - بي إن سبورت 2

الهلال السعودي مع الشرطة العراقي 8.15 مساء - بي إن سبورت 2

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.