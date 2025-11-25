الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أبرزها تشيلسي ضد برشلونة، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تجرى اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في الملحق المؤهل لدوري المجموعات في كأس العرب 2025، ودوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، والدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري الممتاز 

بيراميدز مع المقاولون 5 مساء - أون سبورت 1 

الملحق المؤهل لمجموعات كأس العرب

الكويت مع موريتانيا 3 مساء - بي إن سبورت المفتوحة 

فلسطين مع ليبيا 6 مساء - بي إن سبورت المفتوحة 

سوريا مع جنوب السودان 6 مساء - بي إن سبورت إكسترا 1 

دوري أبطال أوروبا 

أياكس مع بنفيكا 7.45 مساء - بي إن سبورت 4 

تشيلسي مع برشلونة 10 مساء - بي إن سبورت 1 

مانشستر سيتي مع ليفركوزن 10 مساء - بي إن سبورت 3 

بودو جليمت مع يوفنتوس 10 مساء - بي إن سبورت 4

دورتموند مع فياريال 10 مساء - بي إن سبورت 7

نابولي مع كاراباج 10 مساء - بي إن سبورت 6 

دوري أبطال آسيا للنخبة 

الوحدة الإماراتي مع السد القطري 6 مساء - بي إن سبورت 2

الهلال السعودي مع الشرطة العراقي 8.15 مساء - بي إن سبورت 2

