بشكل مفاجئ، وفاة نجم اليوتيوب الشاب جان زيمرمان في ألمانيا

أكدت الشرطة في مدينة بون الألمانية، الإثنين، وفاة نجم يوتيوب جان زيمرمان المعروف بقناته "جفيتر إم كوبف" أو "عاصفة في الرأس".

وتم العثور على زيمرمان البالغ من العمر 27 عاما، ميتا في شقة بمدينة كونيجسفينتر جنوب بون يوم 18 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الشرطة أنه لا توجد أي دلائل على وجود شبهة جنائية في وفاته، بحسب "د ب أ".
 

ويعد زيمرمان واحدا من أشهر نجوم الإنترنت في ألمانيا، حيث يتابع قناته على يوتيوب ما يقرب من مليوني مشترك.

وكان زيمرمان يشارك متابعيه حياته مع متلازمة توريت، وهي اضطراب نفسي عصبي يظهر على شكل حركات لا إرادية، وأصوات أو كلمات لا يستطيع المصابون بها التحكم فيها بالكامل، وقد تشمل أحيانا شتائم غير مقصودة.
 

