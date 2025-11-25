بينها مصر، البيت الأبيض: تصنيف جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية عالمية في 3 دول

18 حجم الخط

جماعة الإخوان، أعلن البيت الأبيض تصنيف الولايات المتحدة لبعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية عالمية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

البيت الأبيض: نتعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات فروع الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات فروع الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية.

واشنطن تراجع فروع "الإخوان" في ثلاث دول لتصنيفها منظمات إرهابية

وكشفت مصادر أمريكية مساء اليوم، أن واشنطن بدأت مراجعة شاملة لفروع جماعة الإخوان في كل من لبنان ومصر والأردن، بهدف دراسة إمكانية تصنيفها منظمات إرهابية.

وتشمل عملية المراجعة تقييم الأدوار العابرة للحدود التي تقوم بها هذه الفروع، وتأثيرها على الأمن الإقليمي والاستقرار الداخلي في دول الشرق الأوسط، وسط اتهامات بأن بعض نشاطاتها تحمل طابعًا سياسيًا وتنظيميًا قد يزعزع الاستقرار.

تحليل الدور الإقليمي لجماعة الإخوان

وأكدت المصادر أن عملية التقييم لا تقتصر على النشاط الداخلي للجماعة في كل بلد، بل تمتد إلى الارتباطات الخارجية، وشبكات الدعم، والتحركات التنظيمية العابرة للحدود، والتي يُعتقد أنها تسهم في تأجيج الأزمات أو التأثير في المشهد السياسي بشكل غير مباشر.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، إنه يستعد لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية.

خطوة قد تغيّر خريطة التعامل الدولي مع جماعة الإخوان

وتأتي هذه المراجعة في إطار إعادة تقييم شامل للمنظمات ذات التأثير العابر للحدود، وهو ما قد ينعكس على مستقبل التعامل السياسي والقانوني مع جماعة الإخوان في المنطقة، خاصة إذا تم اعتماد وضعها رسميًا على قوائم الإرهاب.

