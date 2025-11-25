شخص يحرر محضرا ضد المرشحة لمجلس النواب مونيكا مجدي لخلاف على توجيه الناخبين

18 حجم الخط

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة، حقيقة واقعة توبيخ المرشحة لمجلس النواب مونيكا مجدي عن دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا لشخص أمام اللجان الانتخابية.

واتهم الشاكي المرشحة بتوبيخه أمام اللجان الانتخابية، ووقوع مشادة كلامية بينه وبين المرشحة وذلك لخلاف على اختياره للمرشحين في الانتخابات، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي.

ويجري فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ المقدم ضد المرشحة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



