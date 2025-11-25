الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

شخص يحرر محضرا ضد المرشحة لمجلس النواب مونيكا مجدي لخلاف على توجيه الناخبين

المرشحة لمجلس النواب
المرشحة لمجلس النواب مونيكا مجدي، فيتو
تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة، حقيقة واقعة توبيخ المرشحة لمجلس النواب مونيكا مجدي عن دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا لشخص أمام اللجان الانتخابية.

واتهم الشاكي المرشحة بتوبيخه أمام اللجان الانتخابية، ووقوع مشادة كلامية بينه وبين المرشحة وذلك لخلاف على اختياره للمرشحين في الانتخابات، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي.

ويجري فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ المقدم ضد المرشحة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

