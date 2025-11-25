الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات اقتحام أحد المرشحين وأنصاره لمركز شرطة فارسكور بدمياط

الشرطة المصرية،فيتو
الشرطة المصرية،فيتو
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات اقتحام مركز شرطة فارسكور بدمياط بالقوة من قبل أحد المرشحين وأنصاره، مؤكدة أنه تم احتواء الموقف والسيطرة على المذكورين.

وقالت الأجهزة الأمنية إنه فى حوالى الساعة 11:30 مساء الإثنين 24 نوفمبر الجاري قام أحد المرشحين وبصحبته عدد 12 من أنصاره بدخول مركز شرطة فارسكور بدمياط عنوة وترديدهم هتافات تتضمن عبارات مسيئة والزعم باستخدام الأجهزة الأمنية لبلطجية لتزوير الانتخابات لصالح أحد منافسيه، ومحاولة التعدي على القوات، حيث تم احتواء الموقف والسيطرة على المذكورين واتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

