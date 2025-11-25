منها عدد الجيش، مسئول أوكراني يكشف عن تعديلات جوهرية في بنود خطة ترامب للسلام

18 حجم الخط

قال مسئول أوكراني إن مسودة خطة السلام التي اقترحتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا باتت تتضمن عددًا أقل من البنود، وذلك عقب جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا هدفت إلى جعلها أكثر قبولًا بالنسبة لكييف.

وأوضح المسئول أن النسخة الأولية التي شملت 28 بندًا تقلصت الآن إلى 19 بندًا، دون أن تتضح بعد البنود التي جرى حذفها.

ونقلت شبكة "ABC News" عن مصدر مطلع أن الصيغة المحدثة من المقترح لم تعد تشمل تحديد سقف لحجم القوات المسلحة الأوكرانية، بعد أن كان المشروع الأول يقترح حصر عدد الجيش بنحو 600 ألف جندي.

وأضاف المصدر أن مشروع الاتفاق الجديد لن يتضمن أيضًا أي بند يتعلق بالعفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، بعدما كانت المسودة الأصلية تنص على منح "عفو شامل" لكل الأطراف المشاركة في النزاع.

وتتكون خطة ترامب من 28 نقطة رئيسية، وتتضمن مقترحًا يمنح روسيا سيطرة موسعة على منطقتي لوجانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا، فيما لن تُطالب أوكرانيا بالاعتراف بذلك علنًا.

كما تقترح الخطة أن يعترف المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشبه جزيرة القرم ودونباس كأراضٍ روسية، وهو ما يمثل تنازلًا كبيرًا للأوكرانيين.

وفي الوقت نفسه، تقترح الخطة تجميد خطوط السيطرة في منطقتي خيرسون وزابوريزهيا، مع إعادة روسيا لبعض الأراضي، مع إبقاء التفاصيل الدقيقة للضمانات الأمنية التي ستقدّمها الولايات المتحدة لأوكرانيا غامضة حتى الآن.

كما تشمل القيود على حجم الجيش الأوكراني وأسلحته بعيدة المدى، بحسب مسؤول أوكراني مطلع.



