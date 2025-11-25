الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نعمل 24 ساعة ولا يمكن إخفاء أي حالة، أول رد من الصحة على شائعات وفاة أطفال بسبب الإنفلونزا

الإنفلونزا، فيتو
الإنفلونزا، فيتو
18 حجم الخط

نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل وفيات بين الأطفال نتيجة الإصابة بالإنفلونزا في إحدى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات مجرد شائعات لا تستند إلى أي معلومات طبية أو بيانات رسمية.

لا يوجد أي زيادة في وفيات الإنفلونزا هذا الموسم مقارنة بالأعوام السابقة

 

وأوضح عبد الغفار أن حالات الوفاة لا يمكن إخفاؤها بأي شكل، وأن منظومة الترصد الوبائي تعمل على مدار الساعة لرصد أي ارتفاع غير طبيعي في الإصابات أو الوفيات.

 وشدد على أنه لا يوجد أي زيادة في وفيات الإنفلونزا هذا الموسم مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت وزارة الصحة أن ما يتم تداوله يهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين، داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، إن الفترة الحالية تشهد زيادة في انتشار الفيروسات التنفسية، وهي زيادة موسمية تتكرر سنويًّا خلال شهور الشتاء من ديسمبر وحتى نهاية فبراير، موضحًا أن معدلات الإصابات لا تزال ضمن الحدود الطبيعية المتوقعة عالميًّا.

فيروس الإنفلونزا 
 

وأضاف «عبد الغفار» أن فيروس الإنفلونزا يعد الأكثر انتشارًا هذا العام، يليه الفيروس المخلوي التنفسي ثم فيروس كورونا، لافتًا إلى أن تراجع نشاط الإنفلونزا خلال عامي 2021 و2022 بسبب الالتزام بإجراءات الوقاية خلال جائحة كورونا.

 

وأكد عودة نشاط الإنفلونزا مجددًا بعد تخلي المواطنين عن العادات الوقائية التي كانت تحد من انتشار الفيروسات.

الصحة: إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج ديسمبر المقبل

الصحة العالمية: تفشي العنف ضد النساء عبر الإنترنت

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة  الصحة إلى أن بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة نتيجة ضعف المناعة، حيث يصبح الجهاز المناعي أقل قدرة على مواجهة مجموعة من الفيروسات التنفسية، وهو ما يفسر زيادة شدة الأعراض لدى البعض مقارنة بالسنوات الماضية.

الانفلونزا الإصابة بالانفلونزا الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الصحة والسكان السوشيال ميديا بالانفلونزا حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة لوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

