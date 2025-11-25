أسماء من العيار الثقيل، 7 مدربين مرشحين لخلافة أرني سلوت في تدريب ليفربول

18 حجم الخط

يتعرض الهولندي أرني سلوت لضغوط متزايدة بعد استمرار تراجع ليفربول في واحدة من أسوأ مسيرات الريدز حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

هزيمة ليفربول أمام نوتنجهام تضع الريدز في موقف مخزٍ

الهزيمة الثقيلة بثلاثية أمام نوتنجهام فورست وضعت الريدز في موقف غير مسبوق، بعدما سجل النادي أرقامًا سلبية لافتة.

بيانات شبكة "أوبتا" أكدت أن ليفربول خسر مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي بفارق 3 أهداف أو أكثر لأول مرة منذ أبريل 1965 تحت قيادة الأسطورة بيل شانكلي.

وتراجع مستوى ألكسندر إيزاك بشكل لافت، وعدم نجاح فلوريان فيرتز في الانسجام حتى الآن، جعلا الصورة أكثر قتامة لسلوت في أنفيلد، رغم مرور ستة أشهر فقط على تتويجه بلقب الدوري في موسمه الأول.

وكان الوصول إلى هذا المستوى من الاهتزاز قبل فترة أعياد الميلاد أمرًا غير وارد عند انطلاق الموسم، لكن النتائج الحالية دفعت ليفربول إلى المركز الحادي عشر بفارق 11 نقطة عن المتصدر آرسنال، رغم إنفاق النادي ما يقرب من 450 مليون جنيه إسترليني في الصيف.

7 مرشحين لتدريب ليفربول

ووفقا للتقارير الصحفية الإنجليزية، فإن هناك 7 مدربين مرشحين لتدريب ليفربول في حالة إقالة أرني سلوت من تدريب الفريق.

وأبرز المرشحين هم، الألماني يورجن كلوب، والفرنسي زين الدين زيدان، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والإسباني أندوني إيراولا، وأوليفر جلاسنر، وستيفن جيرارد، والإسباني سيسك فابريجاس.

