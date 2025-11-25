في حادثة نادرة بالدوري الإنجليزي، طرد لاعب إيفرتون لاشتباكه مع زميله (فيديو)

18 حجم الخط

في واقعة غريبة ونادرة شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز، طُرد لاعب وسط إيفرتون السنغالي إدريسا جانا جي بعد 13 دقيقة فقط من مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد مساء الإثنين، بسبب اشتباكه مع زميله المدافع مايكل كين.

ووقعت المشادة الساخنة بعد ثوانٍ من حصول برونو فرنانديز على فرصة خطيرة ليونايتد، حيث دفع كين زميله جي، ليرد السنغالي برفع يديه في وجهه رغم أن الاحتكاك بدا بسيطًا، وفقا لوسائل إعلام رياضية.

Toute la séquence qui mène à l'EXPULSION d'Idrissa Gueye !!! 🤯🤯🤯pic.twitter.com/ruof7XwB0d November 24, 2025

وأشهر الحكم توني هارينجتون البطاقة الحمراء مباشرة في وجه جي، الذي استشاط غضبًا من القرار، ما استدعى تدخل حارس المرمى جوردان بيكفورد لتهدئته والسيطرة عليه.

وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن القرار تم التحقق منه بواسطة حكم الفيديو المساعد (VAR).

وتُعد هذه المرة الأولى التي يُطرد فيها لاعب في البريميرليغ بسبب مشادة مع زميله منذ طرد ريكاردو فولر لاعب ستوك سيتي بعد صفعه آندي جريفين في مباراة أمام وست هام يونايتد عام 2008.

