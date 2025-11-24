أخبار مصر اليوم، السيسي ووزراء الحكومة يدلون بأصواتهم بانتخابات النواب.. إجراءات قانونية ضد ناخب بسبب تصوير ورقة الاقتراع في طنطا.. الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتمية المُستدامة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع تناول مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة، علاوة على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها لدعم المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الزراعي.

نشرت الجريدة الرسمية 3 قرارت جمهورية جديدة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن نقل الإشراف الإدارى على مساحة 11٫05 فدان تقريبًا من مركز البحوث الزراعية لمحافظة العربية، وتعديل بعض أحكام رئيس الجمهورية بشأن بعض الجامعات.

ففي العدد رقم 46 مكرر (أ)، الصادر في 18 نوفمبر 2025، نشرت الجريدة الرسمية قرار جمهوري جديد رقم 667 لسنة 2025، بشأن نقل الإشراف الإدارى على مساحة 11٫05 فدان تقريبًا، ما يعادل 46433 مترًا مربعًا، ناحية مركز ومدينة طنطا، من مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى محافظة الغربية، لاستخدامها فى إقامة سوق للخضار والفاكهة.

انطلقت اليوم داخل جمهورية مصر العربية انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية لعام 2025، التي تجرى داخل مصر اليوم وغدا، في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها شهدت لجنة رقم 105 بقسم أول طنطا اليوم حادثة تمثل مخالفة قانونية صريحة، حيث قام أحد الناخبين بتصوير ورقة الاقتراع بعد تسلمها من رئيس اللجنة، وهو ما يعد خرقًا للوائح الانتخابية.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث حررت اللجنة مذكرة رسمية موثقة بالواقعة، وتم تسليم المخالِف لقوة التأمين بمقر الانتخاب لمتابعة الإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان انتظام العملية الانتخابية وحماية سرية التصويت.

دعا طلاب برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بـجامعة المنوفية رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي ونقابة العلوم الصحية للتدخل العاجل فيما وصفوه بالمخالفة الصريحة لوائح بالكلية

كان طلاب كلية العلوم الصحية التطبيقية، فوجئوا بقرار الكلية بإيقاف برنامج الماجستير للدفعة الثالثة رغم قبول الطلاب رسميًا وبدء الدراسة فعليًا لمدة شهرين كاملين، معتبرين أن هذه مخالفة صريحة للوائح التي تم الالتحاق بالبرنامج على أساسها.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، يصاحبها فرص أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة.

وتتكاثر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة.

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المرشحين من داخل جمهورية مصر العربية للمشاركة في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم في جميع فروعها، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصفية الدقيقة التي أُجريت بإشراف لجان متخصصة من أهل العلم والإقراء.

وأكدت الوزارة أن ترشيح هذه الكوكبة من القرّاء والحفّاظ يأتي تقديرًا لتميزهم وتفوقهم في الحفظ والأداء، وتمثيلًا مشرفًا لمصر في واحدة من أعرق المسابقات القرآنية على مستوى العالم.

انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء، في نهاية اليوم الأول من التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

ومع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

