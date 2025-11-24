البيئة: حملة موسعة لرصد وحماية طيور البجع بطريق السخنة

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الانتهاء من حملة تفتيشية موسعة استمرت لمدة أسبوع بطريق السخنة، وذلك في إطار توجيهاتها بتعزيز الرقابة على الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق الساحلية.

وشاركت في الحملة وحدة الحياة البرية بوزارة البيئة بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة السويس ومحمية أشتوم الجميل، حيث قامت اللجنة المختصة برصد وحصر طيور البجع التي ظهرت داخل عدد من محال بيع الأسماك بالمنطقة، إلى جانب فحص الوضع البيئي داخل تلك المحال والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل مع الكائنات البرية.

مصادرة أربع (4) بجعات ورفعها من الموقع

وأسفرت أعمال اللجنة عن مصادرة أربع (4) بجعات ورفعها من الموقع، تمهيدًا لنقلها إلى محمية أشتوم الجميل لاتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة وإعادة إطلاقها في بيئة آمنة تتوافق مع طبيعتها.

وأكدت منال عوض أن جميع الخطوات تمت بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان حماية تلك الطيور من أي ممارسات غير قانونية.

وخلال الحملة، عثرت اللجنة على سلحفاة بحرية بالقرب من نطاق التفتيش، حيث تم التعامل معها فورًا من قبل المختصين، وإجراء الفحص الطبي لها للتأكد من سلامتها قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية وفق الإجراءات المتبعة لحماية الأحياء البحرية في محافظة السويس.

خطورة اقتناء أو عرض الطيور والحيوانات البرية دون ترخيص

وشددت وزيرة البيئة على خطورة اقتناء أو عرض الطيور والحيوانات البرية دون ترخيص، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة بيئية يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تحظر صيد أو قتل أو إمساك أو نقل أو عرض تلك الكائنات دون تصريح.

وأكدت منال عوض استمرار وزارة البيئة في تنفيذ حملات تفتيش دورية لمواجهة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المختصة. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التوازن البيئي وضمان سلامة الحياة البرية والبحرية في مصر.

