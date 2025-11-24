السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية 3 قرارت جمهورية جديدة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن نقل الإشراف الإدارى على مساحة 11٫05 فدان تقريبًا من مركز البحوث الزراعية لمحافظة العربية، وتعديل بعض أحكام رئيس الجمهورية بشأن بعض الجامعات.

-ففي العدد رقم 46 مكرر (أ)، الصادر في 18 نوفمبر 2025، نشرت الجريدة الرسمية قرار جمهوري جديد رقم 667 لسنة 2025، بشأن نقل الإشراف الإدارى على مساحة 11٫05 فدان تقريبًا، ما يعادل 46433 مترًا مربعًا، ناحية مركز ومدينة طنطا، من مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى محافظة الغربية، لاستخدامها فى إقامة سوق للخضار والفاكهة.

-وفي العدد 46 مكرر (ب)، نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 668 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"

-وفي العدد رقم 46 مكرر (ج)، نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 671 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس"

