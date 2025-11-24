محافظ الجيزة: 64 طلبا لاستبدال المركبات الجديدة بالتوك توك وترخيص أول 9 مركبات بالهرم

18 حجم الخط

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انطلاق العمل الفعلي بمنظومة إحلال واستبدال المركبات الحضارية الجديدة بالتوك توك، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير النقل الحضاري وتحسين المظهر العام بالشوارع والمحاور الحيوية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور ممثلي البنوك الوطنية والجهات الممولة والإدارة العامة للمرور وأجهزة المدن الجديدة.

وكشف المحافظ أن حي العجوزة تلقى 64 طلبًا من المواطنين في اليوم الأول لإعلان المنظومة، في مؤشر واضح على إقبال الأهالي على الاستبدال، كما أعلنت الجهة المسوّقة بيع 34 مركبة حضارية جديدة حتى الآن، وتم تسجيل وترخيص 9 مركبات منها بحي الهرم بعد ساعات قليلة من بدء الطرح.

وأوضح النجار أن اختيار منطقة الهرم ضمن المرحلة الأولى يأتي في ضوء خطة المحافظة لتحسين الرؤية البصرية والمشهد الحضاري بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، بما يعزز مكانتها السياحية عالميًّا.

تشديد الرقابة ومنع سير التوك توك بالطرق الرئيسية

وشدد المحافظ على التطبيق الصارم لقرار منع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية والكباري، والاكتفاء بسيرها داخل الشوارع الجانبية فقط.

ووجه الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والأحياء بشن حملات يومية لضبط المخالفات.

وأكدت المحافظة أنه سيتم التحفظ على أي مركبة توك توك مخالفة يتم ضبطها في الشوارع الرئيسية، ولن يتم الإفراج عنها إلا بعد انضمام مالكها لمنظومة الإحلال بالمركبة الحضارية الجديدة.

برامج تمويل ميسرة للراغبين في الاستبدال

وأكد محافظ الجيزة توفير حزمة واسعة من برامج التمويل الميسَّر للراغبين في الحصول على المركبات الجديدة، بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات وبرنامج "مشروعك" وعدد من شركات التمويل المتخصصة، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأشار المحافظ إلى إمكانية إدخال التوك توك القديم ضمن منظومة الإحلال والحصول على أعلى قيمة سوقية له، مع سداد فروق الأسعار عبر أقساط شهرية ميسرة.

إدارة جديدة لمتابعة المنظومة وتعريفة تشغيل منخفضة

وفي إطار ضمان انسيابية الإجراءات، وجه المحافظ بإنشاء إدارة مركزية لمتابعة منظومة الإحلال إلى جانب إدارات فرعية بالأحياء والمدن لتقديم الدعم الكامل للمواطنين.

كما أعلن أنه سيتم قريبًا إعلان التعريفة الرسمية لتشغيل المركبات الجديدة بحيث تكون أقل من تعريفة التاكسي التقليدي وقريبة من تكلفة التوك توك، لتقديم خدمة آمنة وحضارية بسعر مناسب.

تعاون مع شركات النقل الذكي

وكشف المحافظ عن اتفاق مع شركات النقل التشاركي الذكي لإدراج المركبات الجديدة ضمن تطبيقاتها الإلكترونية مع خفض عمولة الشركات بنسبة 50% عند تشغيل الرحلات عبر المركبات الحضارية.

بديل حضاري وآمن للتوك توك

واختتم المهندس عادل النجار بتأكيد أن المنظومة الجديدة تأتي لمعالجة السلبيات المتعددة للتوك توك، ومنها عزوف الحرفيين عن مهنتهم الأصلية، والمشكلات المرورية والأمنية والسلوكية الناتجة عنه، إضافة إلى تأثيره غير الحضاري وقيادته من قبل صغار السن، مما استدعى توفير بديل آمن ومنظم وحضاري يلبي احتياجات المجتمع ويحافظ على حقوق المواطنين.

حضر اللقاء محمد نور السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ورؤساء أحياء العجوزة والهرم وممثلو المرور ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر والبنوك والجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.