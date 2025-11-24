هدم سور ومبنى مخالف في حملة إزالة بالصف

18 حجم الخط

شنّ مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة حملة إزالة موسعة استهدفت التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق القرى التابعة للوحدة المحلية بالأقواز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وتعليمات الدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة الصف، في إطار خطة المحافظة للتصدي لمخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية من الاستنزاف.

وقاد الحملة عمر الدريملي رئيس الوحدة المحلية بالأقواز، حيث تم إزالة سور من البلوك الأبيض بارتفاع 3 أمتار وعلى مساحة 140 مترًا مقام على أرض زراعية، وتمت الإزالة بشكل كامل حتى سطح الأرض، كما شملت الحملة إزالة عدد من الأعمدة الخرسانية والحوائط الحاملة لمبنى مخالف مقام على مساحة قيراط داخل نطاق الوحدة المحلية.

توجيه إنذار للمواطن المخالف بعدم تكرار التعدي مرة أخرى

ووجّه رجال المحليات إنذارًا للمواطن المخالف بعدم تكرار التعدي مرة أخرى لتجنّب التعرض للإجراءات القانونية، وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف طارق السمان نائب رئيس المركز، وبحضور رئيس الوحدة المحلية عمر الدريملي وسكرتير الوحدة ومسؤولي التنظيم.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود محافظة الجيزة لوقف أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية في مهدها، والتأكد من عدم عودة المخالفات مرة أخرى، بما يضمن حماية الرقعة الزراعية ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.