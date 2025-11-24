الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأوقاف تعلن أسماء المرشحين المصريين للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

المسابقة العالمية
المسابقة العالمية للقرآن الكريم
أعلنت  وزارة الأوقاف عن أسماء المرشحين من داخل جمهورية مصر العربية للمشاركة في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم في جميع فروعها، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصفية الدقيقة التي أُجريت بإشراف لجان متخصصة من أهل العلم والإقراء.

المرشحون للمسابقة العالمية للقرآن الكريم 

وأكدت الوزارة أن ترشيح هذه الكوكبة من القرّاء والحفّاظ يأتي تقديرًا لتميزهم وتفوقهم في الحفظ والأداء، وتمثيلًا مشرفًا لمصر في واحدة من أعرق المسابقات القرآنية على مستوى العالم.

وأشارت الأوقاف إلي أنه سيتم  نشر الأسماء كاملة وفق الفروع المحددة، مع خالص دعوات وزارة الأوقاف لجميع المرشحين بالتوفيق والسداد، وأن يرفعوا اسم مصر عاليًا في هذا المحفل القرآني الدولي.

وللاطلاع على الأسماء يمكنكم الدخول عبر هذا الرابط 

جمهورية مصر العربية وزارة الأوقاف المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم

