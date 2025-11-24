السيسي ووزراء الحكومة يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

انطلقت اليوم داخل جمهورية مصر العربية انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية لعام 2025، التي تجرى داخل مصر اليوم وغدا، في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.

وأدلت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوتها في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، في مرحلتها الثانية، التي تجرى داخل مصر يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥.

وأدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين 24 نوفمبر، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية.

كما أدلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجنة مدرسة فاطمة عنان الإعدادية في التجمع الخامس بالقاهرة.

وأدلى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025م، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة كفر الشيخ العسكرية بمحافظة كفر الشيخ.

تكليفات عاجلة من وزير الكهرباء لتأمين التغذية بلجان الاقتراع

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتأمين التغذية الكهربائية في جميع المقار الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال إدلائه بصوته الانتخابي بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أن هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار اليومين لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية في اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى وجود فرق طوارئ ودعم فني إضافية موجودة وجاهزة للتدخل بهدف تسهيل قيام الناخبين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

أدلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، بلجنة مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة.

أدلى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بلجنة مدرسة فاطمة عنان بدائرة التجمع الخامس.

أدلى أحمد كجوك، وزير المالية، بصوته في انتخابات مجلس النواب، أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بدائرة قسم النزهة مساكن شيراتون بمحافظة القاهرة.

أدلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم في لجنة مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول حيث تقام انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجارى.

وأدلى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بلجنته الانتخابية، بمدرسة الشهيد دكتور مهندس حسام حمزة الابتدائية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

أدلى د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة بصوته في انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة القناة بزهراء المعادي.

محافظ القاهرة: غرفة العمليات المركزية لم تتلق شكاوى

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين والبالغ عددهم نحو ٨٦٢١٣٠٥ ناخبين موزعين على ١٩ لجنة عامة بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركزًا انتخابيًّا.

وأدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة رشيد الابتدائية التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وأدلى اليوم، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، بلجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس، محافظة القاهرة.

وأدلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وبدأ اليوم المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتُجرى عملية الاقتراع علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء، علي أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

