أخبار الرياضة اليوم.. فيفا يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب قضية جديدة.. الأهلي يعلن إصابة مدافع الفريق بارتجاج في المخ.. والبرتغال تواجه النمسا في نهائي مونديال الناشئين

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا رسميا بفرض عقوبة جديدة على نادي الزمالك تقضي بإيقاف القيد لثلاث فترات متتالية، وذلك بسبب قضية جديدة.

وتأتي هذه العقوبة لتزيد من تعقيد موقف الزمالك، الذي يواجه بالفعل عدة أزمات مالية وإدارية، ما يتطلب من إدارة النادي ضرورة التحرك السريع لحل القضايا المعلقة لضمان رفع الإيقاف في أقرب وقت ممكن.

أعلن أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي تفاصيل إصابة مصطفى العش مدافع الفريق خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

فاز منتخب البرتغال على البرازيل بركلات الترجيح 6-5، في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا في قطر، ليضرب موعدا مع منتخب النمسا في نهائي البطولة.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل عقوبة إيقاف القيد التي فرضت اليوم الإثنين على النادي، مؤكدا أن العقوبة جاءت بسبب مستحقات السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق السابق.

قرر مسؤولو اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، إقامة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، على صالة الشباب والرياضة بدون جمهور.

تلقي الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما ضربت الإصابات صفوف الفريق.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن عقوبة إيقاف القيد التي فرضت اليوم الاثنين على النادي، جاءت بسبب قضية السويسري كريستيان جروس مدرب الأبيض السابق، والذي لا تزال مستحقاته عالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، يريد الحصول على راتب مثل عقد كريستيانو رونالدو السابق في الريال.

قرر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، كسر القاعدة المعتادة، بعد استقراره على مكان زفافه على جورجينا رودريجيز العام المقبل.

طالب واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، آرني سلوت مدرب ليفربول، باستبعاد النجم المصري محمد صلاح من التشكيلة الأساسية.

وجاءت تصريحات روني بعد خسارة ليفربول الثقيلة بنتيجة 3-0 على أرضه أمام نوتنجهام فورست يوم السبت الماضي، والتي جعلت حامل اللقب الحالي يتراجع إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 11 نقطة عن المتصدر آرسنال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.