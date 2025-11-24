الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يعلن إصابة مدافع الفريق بارتجاج في المخ وحجزه بأحد المستشفيات

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

أعلن أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي تفاصيل إصابة مصطفى العش مدافع الفريق خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا. 

وقال جاب الله، إن العش تعرض لارتجاج بسيط في المخ خلال مران اليوم، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي فضل حجز اللاعب لمدة 24 في أحد المستشفيات ليكون تحت الملاحظة وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه بشكل دقيق.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي والجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على إستاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول في الجولة الأولى.

 

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي مصطفي العش

مواد متعلقة

رسالة مؤثرة من إمام عاشور بعد مشاركته بمباراة شبيبة القبائل وإحرازه هدفا

زد يعمق جراح كهرباء الإسماعيلية بالفوز 2ـ1 في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، كهرباء الإسماعيلية يتأخر بهدف أمام زد في الشوط الأول

موقف الشناوي من اللحاق بمواجهة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

التشكيل الرسمي لمباراة زد وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

الجونة يفوز على الاتحاد السكندري 2-0 بالدوري الممتاز

الدوري الممتاز، الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري في شوط أول مثير

خطة توروب لتجهيز الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تفاصيل أزمة إيقاف برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المقصود بـ"مكر الله" في القرآن؟ دار الإفتاء توضح

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية